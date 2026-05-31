با پایان یافتن مناسک حج، عملیات بازگشت زائران بیتالله الحرام از فردا دوشنبه در قالب ۱۳۳ پرواز به مقصد ۶ فرودگاه منتخب کشور کلید میخورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما همزمان با برگزاری نشست شورای برنامهریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت، جزئیات عملیات بازگشت زائران بیتالله الحرام به کشور اعلام شد.
بر اساس این گزارش، عملیات بازگشت حجاج از فردا دوشنبه آغاز خواهد شد. برای این منظور، ۱۳۳ پرواز در نظر گرفته شده است که زائران را به مقصد ۶ فرودگاه منتخب در سراسر کشور منتقل خواهند کرد.
رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اهمیت تسهیل روند بازگشت زائران، تأکید کرد: «تمامی برنامهریزیها به گونهای انجام شده است که حجاج عزیز در سریعترین زمان ممکن و با کمترین دشواری، به نزدیکترین ایستگاه پروازی به استان و شهر محل اقامت خود منتقل شوند تا روند بازگشت به آغوش خانوادهها با سهولت بیشتری همراه باشد.»
شایان ذکر است که این فرآیند با همکاری سازمان هواپیمایی کشوری و سایر نهادهای ذیربط مدیریت میشود تا عملیات بازگشت حجاج با رعایت استانداردهای ایمنی و رفاهی به پایان برسد.