اجرای عملیات ساماندهی سواحل رودخانه مرزی ارس
مدیر عامل شرکت آب منطقهای آذربایجان شرقی از اجرای گسترده عملیات حفاظت، ساماندهی و تثبیت سواحل رودخانه مرزی ارس خبر داد و این اقدامات را یکی از مهمترین طرحهای راهبردی کشور در حوزه صیانت از مرزهای آبی، کاهش خطر سیلاب و حفظ اراضی ملی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
یوسف غفارزاده اظهار کرد:رودخانه ارس به عنوان یکی از مهمترین رودخانههای مرزی کشور، طی دهههای گذشته نقش اساسی در توسعه کشاورزی، اقتصاد، معیشت مرزنشینان و پایداری زیستمحیطی شمالغرب ایران داشته و حفاظت از بستر و کنارههای آن، صرفاً یک اقدام عمرانی نیست بلکه بخشی از صیانت از خاک، امنیت و منافع ملی کشور محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه طول رودخانه ارس در محدوده استان آذربایجانشرقی ۲۴۸ کیلومتر است افزود: بر اساس مطالعات انجام شده حدود ۹۵ کیلومتر از این مسیر نیازمند اجرای عملیات حفاظت، ساماندهی و کنترل سیلاب بوده است، چرا که به دلیل شرایط توپوگرافی و شیب عرضی رودخانه به سمت ایران طی سالیان متمادی بخشهایی از سواحل کشور دچار فرسایش شدید شده و خسارات قابل توجهی به اراضی کشاورزی و مناطق مرزی وارد کرده بود.
وی ادامه داد: پس از تصویب قانون حفظ و تثبیت بستر و کناره رودخانههای مرزی، شرکت آب منطقهای آذربایجان شرقی طی چندین سال اجرای مستمر طرح های حفاظتی موفق به ساماندهی و کنارهبندی ۶۵ کیلومتر از رودخانه ارس شده که نتیجه آن، آزادسازی و بازگشت حدود ۱۵۰۰ هکتار از اراضی جمهوری اسلامی ایران، تثبیت سواحل مرزی و جلوگیری از ادامه فرسایش خاک کشور بوده است.
غفارزاده افزود: در قالب این طرح ها، مطالعات تعیین بستر و حریم رودخانه ارس تکمیل، نقشههای بستر و حریم تهیه و حدود ۱۹۵۰ نقطه از حد بستر رودخانه مرزی روپرگذاری شده است. همچنین اجرای عملیات ساماندهی موجب ایمنسازی حدود ۶۰ هزار هکتار از اراضی، یک شهر، هشت روستا و بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی منطقه در برابر خطرات سیلاب و فرسایش شده است.
وی گفت: اهداف این طرح تنها به کنترل سیلاب محدود نمیشود و حفظ بستر و سواحل رودخانه مرزی ارس، بازپسگیری اراضی در معرض تهدید، تثبیت مرزهای طبیعی، حفاظت از معیشت مرزنشینان، احیای پوشش گیاهی و ایجاد آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی، از مهمترین دستاوردهای این طرح ملی و راهبردی به شمار میرود.