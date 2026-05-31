معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از اجرای برنامههای جدی برای حمایت از اشتغال و مهارتآموزی ورزشکاران خبر داد و اطمینان داد که موفقیتهای جوانان ایران در عرصههای ورزشی ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، با اشاره به درخشش ورزشکاران کشور در رشتههای مختلف، اعلام کرد که در دولت چهاردهم نیز شاهد ادامه افتخارآفرینی جوانان ایران در میادین بینالمللی بودهایم. وی به قهرمانی فرنگیکاران، درخشش دوندگان جوان و شکستن رکوردهای ملی توسط دختران ورزشکار در رقابتهای آسیایی اشاره کرد و این موفقیتها را نتیجه همکاری مؤثر میان وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیونهای ورزشی دانست.
رحیمی با تأکید بر اقدامات زیربنایی در حوزه ورزش جوانان، اظهار داشت که نتایج این اقدامات در سالهای آتی پررنگتر خواهد شد. وی همچنین به اعزام تیمهای ورزشی دانشجویی به مسابقات بینالمللی، از جمله اعزام تیم مبارزاتی به برزیل، اشاره کرد.
یکی از محورهای مهم صحبتهای معاون امور جوانان، مسئله اشتغال ورزشکاران پس از دوران حرفهای بود.
وی در این خصوص گفت: برای قهرمانان ورزشی، دستورالعملهای حمایتی و روند جذب در دستگاههای مختلف اجرایی شده و تعدادی نیز در این مسیر به کار گرفته شدهاند. او افزود که برای سایر ورزشکاران موفق نیز، با همکاری بانک توسعه و صندوق کارآفرینی امید، تسهیلات مالی مناسبی برای ورود به حوزههای کارآفرینی و تولید در نظر گرفته شده است.
رحیمی همچنین از برگزاری رایگان دورههای مهارتآموزی سخت و نرم برای ورزشکاران با همکاری سازمان فنی و حرفهای خبر داد تا مسیر اشتغال آنها هموارتر شود. در پایان، وی با اشاره به حمایت کامل وزارت ورزش از تیم ملی امید و فراهم کردن بهترین امکانات برای این تیم، ابراز امیدواری کرد که پس از سالها انتظار، نتایج درخشانی کسب کنند.