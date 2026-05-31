عبور موفق از تابستان در خراسان رضوی، بیش از هر چیز به همکاری مردم و مدیریت مصرف برق به‌ ویژه در ساعات اوج مصرف وابسته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی با اشاره به افزایش دمای هوا و رشد مصرف برق در استان، گفت: با گرم‌ تر شدن هوا، مصرف برق به‌ صورت طبیعی به‌ویژه در ساعات اوج بار افزایش پیدا می‌ کند و همین موضوع فشار بیشتری به شبکه توزیع وارد می‌ سازد.

خدابنده با تأکید بر ضرورت صرفه‌ جویی و رعایت عدالت اجتماعی در مدیریت مصرف افزود: بررسی‌ ها و داده‌ های اندازه‌ گیری نشان می‌ دهد حدود ۵ درصد مشترکان خانگی و تجاری در گروه پرمصرف قرار می‌ گیرند و همین گروه محدود می‌ تواند در ساعات اوج، سهم قابل‌ توجهی در فشار وارد بر شبکه داشته باشد. بنابراین منصفانه‌ ترین رویکرد این است که اقدامات کنترلی ابتدا متوجه مصرف‌ های غیرمتعارف باشد، نه اکثریت مشترکانی که مصرف خود را در محدوده الگوی مصرف مدیریت می‌ کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی همچنین راهکارهای عملی برای کاهش مصرف را یادآور شد و گفت: تنظیم دمای کولر گازی روی ۲۵ درجه، خودداری از استفاده هم‌ زمان چند وسیله برقی، استفاده نکردن از وسایل برقی پرمصرف در ساعات اوج، سرویس دوره‌ ای کولرها به‌ ویژه تمیز کردن فیلتر کولرگازی و رسیدگی به کولرهای آبی، استفاده از دور کُند کولر آبی و سایبان، خاموش کردن روشنایی‌ های غیرضروری و انتقال استفاده از وسایل پرمصرف مانند اتو و لباسشویی به ساعات غیر اوج، می‌ تواند اثر فوری در کاهش بار شبکه داشته باشد.

وی درباره بخش تجاری نیز گفت: مدیریت روشنایی داخلی و نمای بیرونی، کاهش نورپردازی و تابلوهای غیرضروری در ساعات اوج، تنظیم صحیح دمای کولرها، جلوگیری از باز ماندن درِ ورودی فروشگاه‌ ها هنگام کار کولر و سرویس منظم تجهیزات سرمایشی از اقدامات مؤثر برای کاهش مصرف و کمک به پایداری شبکه است.

خدابنده خاطرنشان کرد: هدف از اجرای برنامه های مدیریت بار، تأمین برق پایدار و عادلانه برای همه است و عبور موفق از تابستان، بیش از هر چیز به همکاری مردم و مدیریت مصرف به‌ ویژه در ساعات اوج وابسته است.