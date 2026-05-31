جابهجایی بیش از ۳۰ هزار زائر با ۱۳۱پرواز
مدیرعامل ایران ایر گفت: ایران ایر بیش از ۳۰ هزار زائر حج را با ۱۳۱ پرواز به عربستان منتقل کرده و با بهکارگیری ۸ فروند هواپیما، آماده آغاز عملیات بازگشت حجاج از جده است.
طاهر عبدالحی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: تاکنون بیش از ۳۰ هزار زائر را به سرزمین وحی منتقل کردهایم و برای انجام این عملیات از چهار فروند ایرباس A۳۳۰، دو فروند ایرباس A۳۰۰-۶۰۰، یک فروند ایرباس A۳۱۰ و یک فروند ایرباس A۳۱۹ استفاده شده است.
وی افزود: در سوم اردیبهشت بهصورت ناگهانی به ما اعلام شد که پروازهای حج از پنجم اردیبهشت آغاز خواهد شد. با توجه به آمادگیهای قبلی که از سوی همکاران ما پیشبینی شده بود، از همان روز عوامل پشتیبانی و کارگزاران حج را به عربستان اعزام کردیم و با حدود ۱۳۱ پرواز، زائران را به مدینه منوره منتقل کردیم. عبدالحی ادامه داد: در عملیات رفت پروازها از سه شهر تهران، مشهد و زاهدان انجام شد البته تعیین شهرهای مبدأ بر اساس مجوزهای سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاهها و درخواستهای سازمان حج است، ما آمادگی اجرای پروازها را از هر شهری که اعلام شود داریم.
مدیرعامل ایران ایر افزود:در عملیات بازگشت علاوه بر سه شهر تهران، مشهد و زاهدان، برای شهرهای گرگان، شیراز، اصفهان و همچنین کرمان نیز اعلام آمادگی کرده بودیم، اما سازمان حج اعلام کرد که از این شهر زائر کافی وجود ندارد. در نهایت، بازگشت حجاج از شش شهر انجام خواهد شد. وی تصریح کرد:برای عملیات بازگشت حجاج از جده، هشت فروند هواپیما در نظر گرفته شده است و یک فروند ایرباس A۳۲۰ نیز بهعنوان هواپیمای پشتیبان (Backup) آماده خدمت خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال آیا مسیر پروازی امسال تغییر کرده و از سه ساعت به ۵ساعت اقزایش یافته بود گفت:پس از محدودیتهای ایجادشده در فضای پروازی منطقه، مسیر پروازها تغییر کرد. اکنون هواپیماها از جنوب کشور، از مسیر مشهد، خراسان جنوبی، بیرجند، سیستان و بلوچستان، زاهدان، چابهار، تنگه هرمز و شرق عمان عبور میکنند این موضوع موجب شده است که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد به مسافت پروازی ما افزوده شود. به عبارتی میتوان گفت جابهجایی این ۳۰ هزار نفر، از نظر میزان عملیات، معادل انجام پروازی برای حدود ۸۰ هزار نفر بوده است؛ زیرا هم محدودیت زمانی داشتیم و هم مسیرها طولانیتر شده بودند.
عبدالحی گقت:البته وعدههایی برای تسهیل و استفاده از مسیرهای دیگر داده شده است، اما تا این لحظه همچنان پروازها از همین مسیر انجام میشود. بهطور متوسط هزینههای پروازی نیز افزایش یافته است. در برخی موارد و برای بعضی از انواع هواپیماها، ناچار به سوختگیری در عربستان هستیم که علاوه بر افزایش مسافت، هزینههای مضاعفی را نیز به همراه دارد.