کارگاه کاهش آسیبهای اجتماعی با حضور ۱۶ استان در لرستان
کارگاه دو روزه برنامه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با حضور کارشناسان ۱۶ استان کشور در خرم آباد آغاز شد.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان گفت:کارگاه دو روزه برنامه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با حضور کارشناسان ۱۶ استان کشور فعال در حوزههای مراکز مشاوره و اورژانس اجتماعی در خرم آباد آغاز شد.
ناهید پرویز پور با اشاره به ضرورت ارتقای دانش تخصصی در حوزه ی آسیبهای اجتماعی افزود:دانشافزایی، توانمندسازی کارشناسان و بهرهگیری از روشهای علمی و استانداردهای جهانی برای مدیریت، کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در سطح کشور از اهداف برگزاری این رویداد آموزشی است.
مدیرکل دفتر مشاوره و امور روان شناختی سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر اهمیت همکاریهای بینبخشی گفت:طرح ملی سنجش سلامت روان با تمرکز بر شرایط بحرانی (زمان جنگ و پساجنگ) و با هدف شناسایی سریع،طبقهبندی مشکلات و مداخله ی زودهنگام و سریع در حوزه ی آسیبهای روانی ناشی از جنگ با همکاری دستگاههای ذیربط اجرا شده است.
ابراهیم غفاری افزود: این طرح با هدف شناسایی زودهنگام آسیبهای روانی پس از جنگ و ارائه ی خدمات حمایتی و مشاورهای در سراسر کشور در حال اجراست.
وی بیان کرد:برای اجرای این طرح، سامانهای جامع جهت ارزیابی و غربالگری سلامت روان طراحی شده و هماکنون برای بهرهبرداری عموم مردم در دسترس قرار گرفته است.