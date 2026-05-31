مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان گفت: کارگاه دو‌ روزه برنامه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با حضور کارشناسان ۱۶ استان کشور فعال در حوزه‌های مراکز مشاوره و اورژانس اجتماعی در خرم آباد آغاز شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان

ناهید پرویز پور با اشاره به ضرورت ارتقای دانش تخصصی در حوزه ی آسیب‌های اجتماعی افزود: دانش‌افزایی، توانمندسازی کارشناسان و بهره‌گیری از روش‌های علمی و استاندارد‌های جهانی برای مدیریت، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در سطح کشور از اهداف برگزاری این رویداد آموزشی است .



مدیرکل دفتر مشاوره و امور روان شناختی سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر اهمیت همکاری‌های بین‌بخشی گفت:طرح ملی سنجش سلامت روان با تمرکز بر شرایط بحرانی (زمان جنگ و پساجنگ) و با هدف شناسایی سریع،طبقه‌بندی مشکلات و مداخله ی زود‌هنگام و سریع در حوزه ی آسیب‌های روانی ناشی از جنگ با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط اجرا شده است.