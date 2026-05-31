اعتراض باشگاه سپاهان به صادرنشدن مجوز حرفه‌ای در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رد شد تا این تیم نتواند به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ شرکت کند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه سپاهان پس از صادرنشدن مجوز حرفه‌ای به کمیته استیناف اعتراض کرد. این کمیته، اما همانند کمیته صدور مجوز حرفه‌ای رای به صادر نشدن مجوز داد.

با این حال باشگاه فدراسیون فوتبال از کنفدراسیون فوتبال آسیا در این باره استعلام گرفت و AFC با درخواست سپاهان برای باز شدن سایت برای بارگذاری مدارک مخالفت کرد تا زرد پوشان از کسب مجوز حرفه‌ای و حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ٢ بازمانند.

بدین ترتیب تیم‌های گل‌گهر، چادرملو و پرسپولیس با حضور در رده‌های چهارم تا ششم جدول به ترتیب نامزد حضور در لیگ قهرمانان آسیا ۲ هستند.