به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، پایگاه اطلاع‌ رسانی آیت‌ الله علم‌ الهدی در اطلاعیه‌ ای در خصوص نشست‌ های نخبگانی و تخصصی دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اعلام کرد: «به اطلاع عموم مخاطبان، فعالان رسانه‌ ای و همراهان گرامی می‌ رساند، چندیست نشست‌ های تخصصی نخبگانی با حضور نخبگان و فعالان حوزه‌ های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و با هدف تبادل آرای تخصصی و نقد و بررسی چالش‌ های شهری و ملی به صورت ماهیانه و در فضایی کاملاً صمیمانه و «غیرعلنی» در دفتر نماینده ولی فقیه برگزار می‌ شود.»

در این اطلاعیه آمده است: ماهیت این جلسات، گفت‌ و‌ گو در لایه‌ های نخبگانی و بررسی موضوعات در بستری داخلی است تا امکان نقد و بررسی دقیق فراهم باشد اما متأسفانه مطلع شدیم بخشی از مباحث مطرح‌ شده در حوزه دیپلماسی و میدان، توسط برخی مبادی غیررسمی نقل‌قول یا منتشر شده است.

این اطلاعیه می‌ افزاید: بدین‌ وسیله پایگاه اطلاع رسانی آیت الله علم الهدی به صراحت اعلام می‌دارد؛ هرگونه روایت، نقل‌ قول و یا بازنشر محتوای این جلسات و یا هرگونه موارد مشابه توسط اشخاص، کانال‌ ها و رسانه‌ ها - فارغ از صحت یا سقم آن، به صورت مطلق و «نفیاً و اثباتاً» فاقد اعتبار بوده و مورد تأیید نمی‌ باشد.

در این اطلاعیه آمده است: «با توجه به تخصصی بودن مباحث، هرگونه تقطیع یا روایت ناقص می‌ تواند منجر به برداشت‌ های ناصواب و جناحی از بیانات معظم له شود؛ لذا تأکید می‌ گردد تنها مرجع رسمی و معتبر برای اطلاع از مواضع، دیدگاه‌ ها و بیانات ایشان، «کانال رسمی رسانه‌ ای» می‌ باشد و هرگونه ادعایی در جهت انتشار بیانات ایشان فاقد ارزش است».

این اطلاعیه تاکید می‌ کند: «به جهت استفاده از منویات نماینده معزز ولی فقیه در محور‌های مهم: میدان، دیپلماسی و تاکید مبنی بر حمایت همه جانبه از مدیران کشور به متن خطبه‌ های اخیرنماز جمعه مشهد مراجعه فرمایند. از فعالان فضای مجازی انتظار می‌ رود در راستای رعایت اخلاق حرفه‌ ای و صیانت از حریم جلسات نخبگانی، از بازنشر این‌گونه شنیده‌ های غیررسمی خودداری فرمایند».