فعالیت ۳۳ واحد فرآوری و صادرات خرما در آذربایجان شرقی
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجانشرقی گفت: این استان با داشتن ۳۳ واحد فعال در فرآوری و صادرات خرما، البته بدون داشتن یک اصله نخل، قطب بستهبندی این محصول در کشور و صادرات آن به اوراسیا و اروپا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
شهرام شفیعی در حاشیه بازدید از یک کارخانه فرآوری، بسته بندی و صادرات خرما و زغال اخته در آذربایجان شرقی گفت: این استان از نظر تولید خام خرما سهمی ندارد، اما در بخش صنایع تبدیلی، فرآوری و بستهبندی این محصول راهبردی، جایگاه برجستهای در سطح کشور به دست آورده است.
وی اظهار کرد: در زمان کنونی بیش از ۳۳ واحد فعال در زمینه فرآوری و بستهبندی خرما در استان زمینه اشتغال بیش از یکهزار و ۱۰۰ نفر را به صورت مستقیم فراهم کردهاند و این استان یکی از مراکز مهم تامین، آمادهسازی، بستهبندی و عرضه خرما در بازار داخلی و خارجی است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجانشرقی با اشاره به اهمیت صنایع تبدیلی در افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی گفت: واحدهای فعال استان با بهرهگیری از فناوریهای نوین، استانداردهای بهداشتی، تجهیزات بهروز و نیروی انسانی متخصص توانستهاند خرما را در بستهبندیهای متنوع، باکیفیت و متناسب با نیاز بازارهای هدف عرضه کنند.
شفیعی ادامه داد: این مزیت و موقعیت جغرافیایی ممتاز استان در دسترسی مناسب به مسیرهای ترانزیتی، همجواری با بازارهای صادراتی و برخورداری از زیرساختهای مناسب صنایع غذایی، علاوه بر پاسخگویی به نیاز بازار داخلی زمینه حضور موثر در بازارهای منطقهای و بینالمللی را فراهم کرده است.
وی یادآور شد: هماکنون خرمای فرآوری و بستهبندی شده در آذربایجان شرقی به کشورهای حوزه اوراسیا، روسیه، عراق و برخی کشورهای اروپایی صادر میشود و این روند میتواند با حمایت از سرمایهگذاری و توسعه ظرفیتهای موجود، بیش از گذشته گسترش یابد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجانشرقی با تاکید بر نقش این صنعت در توسعه اقتصادی استان گفت: گسترش صنایع تبدیلی و غذایی، به ویژه در بخش خرما، افزون بر ایجاد اشتغال پایدار نقش مهمی در تقویت اقتصاد محلی، توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش ارزآوری و تثبیت جایگاه تبریز و آذربایجان شرقی به عنوان یکی از مراکز معتبر صنایع غذایی کشور ایفا میکند.
شفیعی با تاکید بر اینکه سیاست سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی حمایت از سرمایهگذاری در صنایع تبدیلی و غذایی است افزود: با این اقدام و توسعه دامنه فعالیتها، تنوعبخشی به محصولات، بهبود کیفیت فرآوری و ارتقای بستهبندی سهم استان در بازارهای جهانی افزایش مییابد و جایگاه آن در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی کشور بیش از پیش تقویت میشود.
وی گفت: آذربایجان شرقی همچنین دومین قطب تولید زغالاخته کشور است و در همین راستا، نخستین محمولههای صادراتی این محصول به کشورهای حوزه اوراسیا ارسال شده است و ادامه این روند میتواند افق تازهای برای توسعه صادرات محصولات باغی استان ایجاد کند.