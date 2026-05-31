مطالعات طراحی مفهومی و طراحی پایه اراضی شرق بازار ارومیه (میدان امام خمینی- ره) با مشارکت استادان دانشگاه ارومیه اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دراجرای طرحهای ارتباط صنعت و جامعه با دانشگاه ارومیه، مطالعات طراحی مفهومی و طراحی پایه اراضی شرق بازار ارومیه (میدان امام خمینی- ره) از سوی شهرداری ارومیه به اساتید دانشگاه ارومیه سپرده شده است.
مجری این طرح علمی که از دی ماه سال گذشته آغاز شده است و در حال حاضر مراحل پایانی را سپری می کند و تا دو ماه آینده به طور کامل تحویل شهرداری ارومیه، میشود، دکتر مظقر عباس زاده عضو هیات علمی گروه مرمت بناهای تاریخی دانشگاه ارومیه و جمعی از اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده، معماری شهرسازی و هنر این دانشگاه هستند.
دکتر عباس زاده در مورد جزییات این طرح گفت: محدوده طرح در مرکز بافت تاریخی و در مجاورت بناهای تاریخی اعم از بازار، مسجد جامع، مسجد اعظم و چندین مرکز تاریخی مهم شهر و همچنین مهمترین مرکز تجاری، فرهنگی اجتماعی شهر واقع شده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه افزود: با این امید که همکاری مابین دانشگاه ارومیه و شهرداری ارومیه در به ثمر رسیدن نتایج این طرح بزرگ شهری که با اهداف توسعه گردشگری، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی انجام میشود امکان بهرمندی از این سرمایه شهری را برای مردم فراهم کند.