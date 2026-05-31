وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه میزان عرضه نهاده در بازارگاه بیشتر از تقاضا است، تصریح کرد: بازار وضع خوبی دارد و قیمت‌ها هم متعادل است.

غلامرضا نوری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از تامین مطلوب نهاده های دامی مورد نیاز صنایع دام و طیور خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر بالای یک میلیون تن انواع نهاده در بازارگاه موجود است و واحدهای دام و طیور و صنایع مرتبط می توانند اقلام مورد نیاز خود را خریداری کنند.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه عرضه نهاده به مراتب بیشتر از تقاضاست، افزود: این شرایط نشان می هد که بازار وضع خوبی دارد و قیمت ها هم در مواردی کمتر از ارقامی است که برای تعادل بازار تعیین شده بود.

نوری درباره روند تولید مرغ نیز گفت: جوجه ریزی سالن های گوشتی در اردیبهشت به میزان صد در صد رقم برنامه ریزی شده انجام شد و پیش بینی می شود که در خرداد و ماه های پیش رو نیز همین اوضاع نرمال و عادی را داشته باشیم.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: وقتی تولید روند عادی داشته باشد و نهاده ها نیز قیمت متعادلی داشته باشند، طبیعتا محصول نهایی هم از قیمت متعادلی برخوردار خواهد بود.