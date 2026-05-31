به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از اجرای عملیات استانداردسازی انشعابات آب روستای ممشخان از توابع بخش صفاییه شهرستان خوی خبر داد.
مجتبی نجفی اظهار داشت: این عملیات با هدف ساماندهی شبکه توزیع آب، کاهش هدررفت، اصلاح انشعابات غیراستاندارد و ارتقای کیفیت خدماترسانی به مشترکان روستایی اجرا شده است.
وی افزود: استانداردسازی انشعابات نقش مهمی در جلوگیری از نشت آب، کاهش افت فشار و افزایش بهرهوری شبکه توزیع دارد و به همین منظور در دستور کار اداره آب و فاضلاب صفاییه قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی ادامه داد: با اجرای این طرح، شرایط برای توزیع پایدارتر و منظمتر آب شرب در روستای ممشخان فراهم شده و انتظار میرود رضایتمندی مشترکان از خدمات آبرسانی افزایش یابد.
نجفی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای آبرسانی در مناطق روستایی تصریح کرد: رسیدگی به وضعیت شبکه آب روستاها و اجرای طرحهای اصلاحی، از اولویتهای شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در راستای صیانت از منابع آب و ارتقای سطح خدماترسانی است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای عملیات استانداردسازی انشعابات، علاوه بر بهبود شاخصهای فنی شبکه، زمینه نگهداری بهتر تأسیسات و کاهش هزینههای بهرهبرداری در آینده را نیز فراهم میکند.