به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کانال تلگرامی شبکه العالم، گروه الکترونیکی حنظله در پاسخ به جایزه ۱۰ میلیون دلاری که رئیس دفتر تحقیقات فدرال آمریکا (اف بی آی) برای ارائه اطلاعات به منظور شناسایی و دستگیری اعضای این گروه تعیین کرده است، با انتشار تصاویری از «کش باتل» رئیس FBI و یوسی کوهن، از نزدیکان نتانیاهو و رئیس سابق موساد، واکنش نشان داد.

در پیامی که این گروه خطاب به باتل منتشر کرد، آمده است: «آقای کش باتل عزیز، نگران دیدار‌های خود با یوسی نباش، اما به طور جدی به ما بگویید، کی جایزه ۱۰ میلیون دلاری را که برای دستگیری اعضای حنظله تعیین کرده‌اید، پرداخت خواهید کرد؟»

این گروه در پایان پیام خود تاکید کرد: «ما همچنان منتظریم، فقط وعده‌های خود را فراموش نکنید.»