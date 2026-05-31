رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: امسال ۵ هزار و ۸۰۰ هکتار از مزارع استان قم زیر کشت گندم دیم و آبی قرار گرفته است.

به گزارش برگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،سجاد چهرگانی با اشاره به اینکه از ۱۹ اردیبهشت ماه برداشت گندم در استان قم ازمناطق مرکزی آغاز شده است گفت: از ۵ هزار و ۸۰۰ هکتار از مزلرع استان قم ۴ هزار و ۶۰۰ هکتار کشت آبی و حدود هزار و ۲۰۰ هکتار هم زیر کشت دیم گندم قرار دارد.

وی افزود: در حال حاضر از ۵۰ درصد از مزارع استان برداشت گندم انجام شده است و کار برداشت خوشه‌های طلایی گندم تا پایان خرداد ماه در مزارع شهرستان قم و جعفر آباد ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی به کیفیت مناسب گندم امسال به دلیل بارش به نوع رحمت الهی اشاره کرد و گفت: امسال در مزارع آبی به طور میانگین حدود ۶ تن گندم برداشت می‌شود.