به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وزیر ورزش آفریقای جنوبی پس از آن که سفر تیم ملی فوتبال این کشور به مکزیک به دلیل مشکلات صدور روادید با تأخیر مواجه شد، خواستار ارائه توضیح شده است. سفر تیم آفریقای جنوبی به دلیل اینکه هنوز روادید آمریکا دریافت نکرده‌اند، با چالش مواجه شده است.

اتحادیه فوتبال آفریقای جنوبی تأیید کرده است که تیم ملی این کشور در روند دریافت روادید برای برخی بازیکنان و اعضای کادر فنی با چالش‌هایی مواجه شده، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.

وزیر ورزش آفریقای جنوبی در شبکه اجتماعی افزود: ما را شبیه احمق‌ها جلوه می‌دهند.

تیم ملی آفریقای جنوبی، که به بافانا بافانا معروف است، قرار است روز جمعه در یک بازی دوستانه در مکزیک به مصاف جامائیکا برود. پس از آن، آنها در افتتاحیه جام جهانی به مصاف مکزیک (کشور میزبان) خواهند رفت.

در بیانیه کوتاه اتحادیه فوتبال آفریقای جنوبی آمده است که این اتحادیه در حال کار شبانه‌روزی برای اطمینان از سفر هرچه سریع‌تر تیم به مکزیکوسیتی، پیش از بازی افتتاحیه است.

طبق گزارش وب‌گاه خبری محلی تایمزلیو، تلاش‌ها برای اخذ ویزای آمریکا برای این تیم در حال انجام است تا آنها بتوانند اواخر یکشنبه یا روز دوشنبه سفر کنند.