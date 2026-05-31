فرمانده انتظامی شهرستان یزد: ماموران در عملیات‌های غافلگیرانه در بلوار دشتی و میدان فضای سبز، سه خرده فروش موادافیونی را دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ اکبر شفیعی گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با هماهنگی قضایی مکان‌های جرم خیز را در دو محله شناسایی کردند. وی افزود: ماموران در عملیات‌های غافلگیرانه در بلوار دشتی و میدان فضای سبز، سه خرده فروش موادافیونی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان یزد گفت: از این افراد بیش از یک کیلو ۷۰۰ گرم انواع مواد مخدر آماده فروش کشف شد و پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شدند.