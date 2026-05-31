موکب نانوایی «یاوران ظهور» با سابقه درخشان در خدمترسانی طی دوران دفاع مقدس و مقاومت، اکنون با استقرار در نقاط مختلف ایران و عراق، مسیر خدمت صادقانه و بیمنت را با پخت روزانه نان برای زائران و مواکب حسینی ادامه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، موکب نانوایی «یاوران ظهور» که از سال ۱۴۰۱ فعالیت رسمی و جهادی خود را در عرصههای بینالمللی و داخلی آغاز کرده است، این روزها با عطر نان تازه، پذیرای مواکب و زائران است.
این موکب که ریشههای فعالیت آن به دوران دفاع مقدس و ایام نبرد ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم بازمیگردد، سالهاست با تکیه بر فرهنگ ایثار، به جای سلاح، «نان» را به عنوان نماد برکت و خدمت به دست گرفته است. اعضای این موکب که روزگاری در خطوط مقدم جبهههای مقاومت مشغول خدمترسانی بودند، امروز با همان روحیه در سنگر خدمت به زائران حضرت اباعبدالله(ع) حاضر شدهاند.
گستره خدمت از نجف تا مشهد
موکب نانوایی یاوران ظهور در ایام پیادهروی اربعین با استقرار در نقاط استراتژیک از جمله نجف، کربلا و طفلان مسلم، نقشی کلیدی در تأمین نان مورد نیاز زائران ایفا میکند. بنا بر اعلام مسئولان این موکب، امسال برنامهریزیهای لازم جهت گسترش دامنه خدمترسانی به شهر سامرا نیز انجام شده است.
علاوه بر میادین بینالمللی، این موکب در ایام مناسبتی داخلی نظیر ۲۸ صفر و شهادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس، حضوری فعال دارد. همچنین در اقدامی تحسینبرانگیز، خادمان این موکب در شبهای اخیر با هدف پشتیبانی از فعالیتهای فرهنگی و مذهبی، اقدام به پخت و تأمین نان مورد نیاز مواکب استان قزوین کردهاند.
خادمان «یاوران ظهور» تأکید دارند که این خدمترسانی، ادای دینی است به آرمانهایی که در سالهای دفاع و مقاومت آموختهاند و تا زمانی که توفیق خدمت باقی باشد، این تنورهای نانبخشی به همت خیرین و خادمین روشن خواهد ماند.