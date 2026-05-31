به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، در گامی نوین برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، طرح ملی «مهتاب» در بخش کشاورزی شهرستان تاکستان به اجرا درآمد.

این طرح با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته، امکان پایش دقیق سلامت کنتورها را فراهم کرده و هرگونه هدررفت انرژی را رصد و اصلاح می‌کند.

هدف از اجرای این طرح، افزایش بهره‌وری در مصرف انرژی، شناسایی نقاط ضعف شبکه و کمک به مدیریت بهتر منابع در بخش کشاورزی است.

با اجرای «مهتاب»، مزارع و واحدهای کشاورزی می‌توانند با دقت بیشتری وضعیت مصرف برق خود را کنترل کرده و از اتلاف انرژی جلوگیری کنند.

اجرای این طرح در تاکستان را می‌توان گامی مؤثر در مسیر توسعه کشاورزی هوشمند و حرکت به سمت مصرف بهینه انرژی دانست؛ اقدامی که علاوه بر

کاهش هزینه‌ها، نقش مهمی در پایداری و ارتقای بهره‌وری این بخش خواهد داشت.