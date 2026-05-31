دور سوم رقابت‌های شطرنج قهرمانی انفرادی آسیا با کسب دو پیروزی، یک تساوی و یک شکست برای نمایندگان کشورمان به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور سوم رقابت‌های قهرمانی انفرادی بزرگسالان آسیا به میزبانی اولان‌باتور مغولستان پیگیری شد.

در این دور که امروز یکشنبه برگزار شد، سینا موحد و آبتین عطاخان موفق شدند برابر حریفان خود به پیروزی برسند. بردیا دانشور به تساوی دست یافت و آناهیتا زاهدی‌فر نتیجه را واگذار کرد.

پیش از این و در دور دوم مسابقات، سینا موحد، آبتین عطاخان و بردیا دانشور برابر حریفان خود به تساوی رسیده بودند و آناهیتا زاهدی‌فر مغلوب شده بود.

پس از پایان دور سوم مسابقات، آبتین عطاخان با کسب ۲.۵ امتیاز از ۳ بازی، بهترین عملکرد را در میان نمایندگان ایران به ثبت رسانده و در رده پنجم جدول رده‌بندی قرار دارد. سینا موحد نیز از ۳ بازی ۲ امتیاز کسب کرده است.

رقابت‌های قهرمانی انفرادی آسیا از ۷ تا ۱۷ خردادماه با حضور شطرنج‌بازانی از ۲۶ کشور آسیایی برگزار می‌شود. در بخش آقایان، بردیا دانشور، سینا موحد و آبتین عطاخان و در بخش بانوان، آناهیتا زاهدی‌فر به عنوان نمایندگان ایران در این مسابقات حضور دارند. هدایت تیم اعزامی کشورمان نیز بر عهده استاد بزرگ امیررضا پوررمضانعلی است.

این مسابقات در ۹ دور و به روش سوئیسی برگزار می‌شود و پنج نفر برتر بخش آقایان جواز حضور در جام جهانی شطرنج را کسب خواهند کرد. در بخش بانوان نیز یک سهمیه جام جهانی به نفر برتر تعلق می‌گیرد.