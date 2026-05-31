آئین اختتامیه رویداد تخصصی «هنر مادری در فضای مجازی» با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی و جمعی از مسئولان کشوری برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این رویداد که با هدف ارتقای آگاهی خانوادهها و توانمندسازی مادران در مواجهه با چالشهای فضای مجازی طراحی شده بود، تلاش داشت با ارائه آموزشهای کاربردی، زمینه حضور آگاهانهتر خانوادهها در زیست دیجیتال و همراهی مؤثرتر والدین با فرزندان را فراهم کند.
در این مراسم، جمعی از مادران شرکتکننده در دوره، معلمان، مربیان و فعالان فرهنگی نیز حضور داشتند و به بیان تجربیات خود از شرکت در این طرح آموزشی پرداختند. شرکتکنندگان بر این باور بودند که گسترش استفاده از فضای مجازی در سالهای اخیر، ضرورت آموزش خانوادهها و افزایش سواد رسانهای والدین را بیش از پیش نمایان کرده است.
برگزارکنندگان این رویداد با اشاره به شرایط خاص برگزاری دوره در ایام جنگ و بحرانهای رسانهای، هدف اصلی آن را کاهش خلأهای آموزشی خانوادهها در حوزه فضای مجازی عنوان کردند.
به گفته آنان، در شرایطی که حجم بالایی از اطلاعات، اخبار و محتوا از طریق شبکههای اجتماعی و بسترهای دیجیتال در اختیار کاربران قرار میگیرد، خانوادهها نیازمند مهارتهایی هستند که بتوانند ضمن استفاده از فرصتهای فضای مجازی، از آسیبها و تهدیدهای احتمالی آن نیز مصون بمانند.
در بخشهای مختلف این مراسم، کارشناسان حوزه سواد رسانه و فضای مجازی به بررسی نقش خانواده در ارتقای آگاهی دیجیتال، افزایش تابآوری اجتماعی در مواجهه با جنگ شناختی و ضرورت آموزش والدین در کنار فرزندان پرداختند.
سخنرانان تأکید کردند که خانواده، بهویژه مادران، یکی از مهمترین حلقههای تربیتی در زیست دیجیتال محسوب میشوند و میتوانند نقش مؤثری در هدایت و همراهی نسل جدید در فضای مجازی ایفا کنند.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این طرح در مدت زمان کوتاهی موفق شد شبکهای گسترده از مادران و مربیان را در سراسر کشور شکل دهد و با تولید محتوای آموزشی و برگزاری دورههای تخصصی، گامهایی در مسیر ارتقای سواد و زیست آگاهانه در فضای مجازی بردارد.
در پایان این مراسم، ضمن ارائه گزارشی از روند اجرای طرح، بر ادامه فعالیتهای آموزشی و توسعه شبکه کنشگران حوزه خانواده و فضای مجازی تأکید شد و دستاوردهای دوره در حوزه آموزش و توانمندسازی خانوادهها مورد بررسی قرار گرفت.