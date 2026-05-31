

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار در سفر به کاشمر در نشست با مدیران راهکار‌های شتاب گرفتن طرح‌های زیرساختی برق، توسعه شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی را بررسی کرد.

پیکر شهید عیسی عباسی از نیرو‌های فراجا دیشب در تجمعات شبانه مردم مشهد بدرقه و امروز به خاک سپرده شد. این مدافع امنیت هفتم خرداد به دست تروریست‌های مسلح در ایرانشهر به شهادت رسیده بود.

نام نویسی پایه اول ابتدایی از اول خرداد در سامانه ثبت نام مدارس آغاز شده/و تا دهمِ تیر ادامه دارد.

ثبت نام پایه هفتم هم از اول تا هفتم تیر انجام می‌شود نام نویسی دانش اموزان پایه دهم هم از بیست و هفتم تیر آغاز خواهد شد.

حجت اسلام والمشلمین احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی در بازدید از حوزه علمیه خواهران بردسکن، دستورات لازم برای تسریع در تکمیل ساختمان این مرکز علمی را پس از ۱۴ سال بلاتکلیفی صادرکرد. قرار است این طرح در ۴۵ روز تکمیل شود.

بازگشت حجاج خراسان رضوی از فردا یازدهم خرداد از طریق فرودگاه بین المللی شهید هاشمی مشهد آغاز می‌شود. امسال سه هزار و ۷۸۰ زائر در قالب سی کاروان از خراسان رضوی به سفر معنوی حجِ واجب رفتند.



«مریم اسلامی»، شاعر خراسانی موفق به دریافت نشان «درجه یک هنر» شد.

این بانوی نیشابوری بیش از سیصد عنوان کتاب، در قالب‌های شعر، داستان در کارنامه هنری خود دارد.