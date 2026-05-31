طرح جامع و الگوی بومی پیشرفت، آبادانی و محرومیت‌زدایی جوامع محلی در نشست مشترک رئیس و مدیران ارشد جهاددانشگاهی با معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، ارائه و بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این طرح حاصل بیش از سه دهه فعالیت علمی و اجرایی و ده‌ها پژوهش تخصصی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی است که در نشست مشترک مرکز ملی پیشرفت، آبادانی و محرومیت‌زدایی در جوامع محلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، برای توسعه پایدار مناطق کمتر برخوردار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

این نشست با حضور دکتر عبدالکریم حسین‌زاده معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، دکتر علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی، دکتر زهرا شیخی معاون پژوهش و فناوری، دکتر علی رنجبرکی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، دکتر محمد قاسمی سیانی مسئول مرکز ملی پیشرفت، آبادانی و محرومیت‌زدایی در جوامع محلی جهاددانشگاهی، دکتر محمدرضا واعظ مهدوی مدیرعامل بنیاد همدلان آینده‌نگر ایران (هاسب) و دکتر رضوی مدیرعامل خانه توسعه روستا و عشایر برگزار شد.

در این نشست، گزارش فعالیت‌ها و اقدامات جهاددانشگاهی در حوزه محرومیت‌زدایی و توسعه جوامع محلی ارائه و الگوی پیشنهادی این نهاد تشریح شد. این الگو بر پایه مشارکت اقتصادی و اجتماعی مردم، توانمندسازی جوامع محلی و تشکیل «نهاد توسعه» طراحی شده و هدف آن ایجاد حکمرانی یکپارچه، کاهش موازی‌کاری دستگاه‌ها، هدایت بهینه منابع و دستیابی به توسعه پایدار در مناطق محروم است.

در پایان نشست مقرر شد با برگزاری جلسات کارشناسی تکمیلی، ابعاد اجرایی طرح با دقت بیشتری بررسی و زمینه حمایت از اجرای آن در مناطق پایلوت از سوی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور فراهم شود.

شایان ذکر است این نشست در ادامه پیگیری‌های انجام‌شده پس از ارسال نامه مشترک رئیس جهاددانشگاهی، مدیرعامل بنیاد هاسب و مدیرعامل خانه توسعه روستا و عشایر به رئیس‌جمهور برگزار شد. در این پیشنهاد، آمادگی جهاددانشگاهی برای اجرای پایلوت طرح «مشارکت اقتصادی ـ اجتماعی مردم روستا‌ها با هدف روستای پایدار، جامعه پایدار و پیشرفته» در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و هرمزگان اعلام شده بود.

پس از این نامه نیز رئیس دفتر رئیس‌جمهور طی مکاتبه‌ای با معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، بررسی قابلیت‌های اجرایی و ابعاد مختلف «طرح الگوی حکمرانی یکپارچه پیشرفت، آبادانی و محرومیت‌زدایی جوامع محلی» را خواستار شد.

گفتنی است پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با تکیه بر بیش از سه دهه فعالیت علمی و اجرایی و انجام صد‌ها طرح پژوهشی، «مرکز ملی پیشرفت، آبادانی و محرومیت‌زدایی در جوامع محلی» را تأسیس کرده است. همچنین به‌تازگی با صدور احکام مسئول راه‌اندازی و اعضای هیأت‌مدیره این مرکز از سوی رئیس جهاددانشگاهی، فعالیت‌های آن وارد مرحله اجرایی جدیدی شده است.

این مرکز با رویکردی میان‌رشته‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تجربی کشور، دستیابی به الگوی بومی و ملی پیشرفت، آبادانی و محرومیت‌زدایی را دنبال می‌کند. در همین راستا، برنامه جامع پیشرفت، آبادانی و محرومیت‌زدایی جوامع محلی تدوین شده است؛ برنامه‌ای که با هدف هماهنگ‌سازی و هم‌افزایی فعالیت دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های عمومی و سازمان‌های مردم‌نهاد، بر توسعه پایدار، درون‌زا و مردم‌محور در مناطق کمتر برخوردار تمرکز دارد.

این الگو بر این باور استوار است که رفع پایدار فقر و نابرابری تنها از طریق عبور از اقدامات مقطعی و کوتاه‌مدت و حرکت به سوی حکمرانی یکپارچه، توانمندسازی جوامع محلی و مشارکت مؤثر مردم در فرآیند توسعه امکان‌پذیر خواهد بود.