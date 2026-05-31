دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر کیش از ممنوعیت فروش کاغذ سیگار و تبلیغ عرضه قلیان در صنوف با هماهنگی و دستور قضایی دادستان عمومی و انقلاب کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سید مرتضی اولادعلی، گفت: فروش آزادانه ابزار استعمال موادمخدر می‌تواند عامل گرایش بیشتر به مصرف و گسترش اعتیاد شود.

او افزود: باتوجه به رصد و گزارش‌های میدانی در برخي از فروشگاه‌هاي كيش لوازم مصرف مواد مخدر به فروش می‌رسد که براساس دستور دادستان عمومی و انقلاب کیش اين صنوف برخورد قانونی خواهد شد.

اولادعلي، خاطرنشان كرد: فروش ابزار‌ها وابسته به مصرف موادمخدر، برای آلوده كردن قشر جوان بسیار خطرناک است و نهاد‌های متولی بايد با این رفتارهاي آسیب زا مقابله کنند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر کیش با اشاره به گرایش برخي از جوانان و نوجوانان با ماده مخدر گل، گفت: باور غلط اعتیاد آور نبودن اين ماده مخدر يكي از عوامل گرايش نوجوانان و جوانان به مصرف آن است.

سيدمرتضي اولادعل با اشاره به هفته ملی بدون دخانیات، گفت: سیگار و قلیان دروازه ورود به اعتیاد هستند و متاسفانه مصرف قلیان، برای برخی از خانواده‌ها در جامعه عادی شده است.

او افزود: متأسفانه در برخی رستوران‌ها و مراکز پذیرایی به همراه غذا قلیان رایگان عرضه می‌کنند و با تبلیغ اين ماده دخاني به دنبال جذب مشتری هستند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر کیش، گفت: بر اساس ضوابط و قوانین، هرگونه تبلیغ، تشویق و ترغیب به مصرف دخانیات در فضای مجازی ممنوع است و باتوجه به دستور دادستان عمومي و انقلاب کیش، تبلیغ عرضه قلیان در تمامی مراکز پذیرایی و رستوران‌های کیش و انتشار آن در فضای مجازی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.

اولادعلي با تشکر از همراهی و پیگیری ویژه جامعه مراکز پذیرایی کیش، گفت: قلیان نه تنها برای مصرف‌کننده، بلکه برای اطرافیان، به ویژه کودکان و زنان باردار نیز بسیار مضر است.