هدایتگر جوامع به سوی خالق یکتا؛
سالروز میلاد امام هادی (ع)؛ تجلی نور هدایت و پاسداری از معارف اسلامی
مسلمانان و شیعیان سراسر جهان، سالروز ولادت با سعادت امام هادی (ع) را تجلی نور هدایت و پاسداری از معارف اسلامی میدانند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با فرا رسیدن نیمه ذیالحجه، سالروز ولادت باسعادت حضرت امام علی بن محمد الهادی (ع)، مسلمانان و شیعیان سراسر جهان این مناسبت فرخنده را گرامی میدارند؛ امامی که با تبیین آموزههای اسلامی، تربیت شاگردان برجسته و صیانت از اندیشه ناب تشیع، نقش مهمی در هدایت جامعه اسلامی ایفا کرد.
به گزارش صدا و سیما مرکز اراک؛ به مناسبت سالروز میلاد خجسته حضرت امام علی بن محمد الهادی (ع)، دهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، دوستداران اهلبیت (ع) این روز مبارک را با برگزاری آیینهای مختلف جشن و سرور گرامی میدارند.
امام هادی (ع) در روز پانزدهم ذیالحجه سال ۲۱۲ هجری قمری در منطقه صریا، در نزدیکی مدینه منوره، چشم به جهان گشود و از همان آغاز زندگی، منشأ خیر، برکت و هدایت برای امت اسلامی شد.
از مهمترین ابعاد زندگی و سیره آن حضرت، تلاش برای حفظ و گسترش فرهنگ اصیل تشیع و مقابله با انحرافات فکری و عقیدتی بود. امام هادی (ع) با تربیت شاگردان برجسته، ترویج معارف اسلامی و تبیین آموزههای دینی، نقش مؤثری در صیانت از مبانی اعتقادی مسلمانان ایفا کرد.
آن حضرت در شرایطی دشوار و تحت فشار حکومتهای وقت، مسیر روشنگری و هدایت جامعه را ادامه داد و با صبر، دانش و بصیرت، میراث ارزشمند اهلبیت (ع) را به نسلهای بعد منتقل کرد.
سالروز میلاد امام هادی (ع) فرصتی برای بازخوانی سیره، اخلاق و آموزههای این امام همام و بهرهگیری از معارف ناب اسلامی در مسیر تعالی فردی و اجتماعی است.