به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با فرا رسیدن نیمه ذی‌الحجه، سالروز ولادت باسعادت حضرت امام علی بن محمد الهادی (ع)، مسلمانان و شیعیان سراسر جهان این مناسبت فرخنده را گرامی می‌دارند؛ امامی که با تبیین آموزه‌های اسلامی، تربیت شاگردان برجسته و صیانت از اندیشه ناب تشیع، نقش مهمی در هدایت جامعه اسلامی ایفا کرد.

امام هادی (ع) در روز پانزدهم ذی‌الحجه سال ۲۱۲ هجری قمری در منطقه صریا، در نزدیکی مدینه منوره، چشم به جهان گشود و از همان آغاز زندگی، منشأ خیر، برکت و هدایت برای امت اسلامی شد.

از مهم‌ترین ابعاد زندگی و سیره آن حضرت، تلاش برای حفظ و گسترش فرهنگ اصیل تشیع و مقابله با انحرافات فکری و عقیدتی بود. امام هادی (ع) با تربیت شاگردان برجسته، ترویج معارف اسلامی و تبیین آموزه‌های دینی، نقش مؤثری در صیانت از مبانی اعتقادی مسلمانان ایفا کرد.

آن حضرت در شرایطی دشوار و تحت فشار حکومت‌های وقت، مسیر روشنگری و هدایت جامعه را ادامه داد و با صبر، دانش و بصیرت، میراث ارزشمند اهل‌بیت (ع) را به نسل‌های بعد منتقل کرد.

سالروز میلاد امام هادی (ع) فرصتی برای بازخوانی سیره، اخلاق و آموزه‌های این امام همام و بهره‌گیری از معارف ناب اسلامی در مسیر تعالی فردی و اجتماعی است.