سومین اجتماع حافظان قرآن کریم با شعار «حافظان قرآن؛ جانفدایان ولایت» در میدان فلسطین تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سومین گردهمایی بزرگ حافظان قرآن کریم همزمان با اجتماع شبانه مردم تهران در حمایت از میهن اسلامی و محکومیت رژیم صهیونیستی و آمریکا، سهشنبه 12 خرداد ماه در میدان فلسطین پایتخت برگزار میشود.
این مراسم معنوی و سیاسی با حضور اساتید برجسته و نامآشنای عرصه حفظ قرآن کریم برگزار خواهد شد و حافظان کلامالله مجید در آن به قرائت آیات نور خواهند پرداخت.
بر اساس این گزارش، سومین اجتماع حافظان قرآن که با شعار «حافظان قرآن؛ جانفدایان ولایت» برگزار میشود، از ساعت 20:30 سهشنبه 12 خرداد ماه در میدان فلسطین تهران آغاز به کار خواهد کرد.
این مراسم که در راستای دفاع از میهن اسلامی و مبارزه با رژیم صهیونیستی و سیاستهای آمریکا برگزار میشود، فرصتی است برای حافظان قرآن کریم تا بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت فقیه اعلام کنند.
علاقهمندان میتوانند در این مراسم معنوی که با حضور اساتید برجسته عرصه حفظ قرآن همراه است، شرکت کنند.