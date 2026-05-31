نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: مدرسه شجره طیبه میناب سند اصلی جنایت آمریکا و اسرائیل است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ حجتالاسلام والمسلمین محمدتقی وکیلپور در بازدید از مدرسه شجره طیبه میناب افزود: دشمنان بدانند هر چه تخریب شود، بیشتر آباد میکنیم.
وی گفت: اکنون مدرسه شجره طیبه میناب به شلمچه، طلائیه، فکه، ضاحیه جنوبی لبنان و یمن تبدیل شده است.
نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن رساندن سلام ایشان به مردم استان هرمزگان افزود: وظیفه همه قدردانی از این مردم صبور و فهیم است.
حجتالاسلام والمسلمین وکیلپور همچینین در سفر به شهرستان سیریک با خانواده شهید اهل سنت فریدون ملاحی نیز دیدار کرد.
شهید ملاحی در جنگ رمضان و هنگام صیادی، مورد هدف هواگردهای رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
در این دیدار صمیمانه، نماینده رهبری ضمن ابلاغ سلام و پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب، از صبر و استقامت این خانواده تجلیل کرد.