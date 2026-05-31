از علامت‌های شایع در ابتلا به کم‌کاری تیروئید می‌توان به خستگی، افسردگی و افزایش وزن اشاره کرد.

خستگی و افسردگی، نشانه‌های شایع ابتلا به کم‌کاری تیروئید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ علائم مرتبط با کم‌کاری تیروئید به کُندی بروز می‌کنند و اغلب به سختی می‌توان آنها را از علائم مشابه مرتبط با سایر بیماری‌ها تشخیص داد.

کم‌کاری تیروئید، نارساییِ غده تیروئید واقع در گردن و جلوی «نای» در تولید مقدار کافی هورمون‌هایی، چون «تری یدوتیرونین» و «تیروکسین» تعریف می‌کنند که برای تنظیم سوخت‌وساز بدن لازمند.

بدون میزان کافی از این هورمون‌ها برای تعدیل نحوه ذخیره و استفاده بدن از انرژی، بسیاری از عملکرد‌های بدن به تدریج رو به کند شدن می‌رود و اندام‌های داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

هفت نشانه شایع ابتلا به کم‌کاری تیروئید عبارتند از:

🔹افزایش وزن

🔸خستگی

🔹حساسیت مفرط به سرمای هوا

🔸درد‌های عضلانی و مفصلی

🔹خشکی پوست یا نازکی مو

🔸قاعدگی‌های شدید یا نامنظم

🔹افسردگی

چنانچه با هر یک از این مشکلات مواجه شدید، نزد پزشک عمومی بروید تا از شما آزمایش عملکرد تیروئید گرفته شود تا با نمونه‌گیری خون، سطح هورمون‌های بدن را می‌سنجند.