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سیدحسن میرباقری با انتقاد از توقف ثبت سفارش برای واردات کاغذ از ابتدای سال تاکنون گفت: متأسفانه نه برای واردات کاغذ و نه برای واردات مقوا هیچگونه ثبت سفارشی انجام نمیشود و باوجود پیگیریهایی که با وزارت صمت در این زمینه داشتیم، این مسئله حل نشده و کماکان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدحسن میرباقری، رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا افزود: علاوه بر آن بیش از ۱۰ ماه است که تخصیص ارز برای واردات کاغذ انجام نشده است. ما راهکارهایی در این زمینه نیز به وزارت صمت ارائه کردیم که مورد موافقت قرار نگرفته است. باوجود اینکه این راهکارها باعث سهولت کار و برداشتن بار از روی دوش دولت است. در کمال تعجب موافقت نشده است.
وی اظهار داشت: تجار کاغذ این آمادگی را دارند که با ارز اشخاص کاغذ وارد کنند، اما چون این موضوع با سیاستهای بانک مرکزی هماهنگ نیست، موافقت نشده است و اکنون در وضعیتی هستیم که دولت نه خودش تامین ارز میکند و نه اجازه میدهد ما تامین ارز واردات را انجام دهیم.
میرباقری با اشاره به نیازی که ابتدای سال تحصیلی جدید به کاغذ در کشور ایجاد میشود، گفت: اگر همین امروز نیز ما ثبت سفارش کرده و کاغذ وارد کنیم، این کاغذها به بازار سال تحصیلی نخواهد رسید و ما قطعا با کمبود در ماههای آتی روبهرو خواهیم شد.
وی در پاسخ به این پرسش که وضعیت ورود کالا به بازار چگونه است؟ افزود: تجار همکاری خوبی در زمینه ورود کاغذ به بازار داشتهاند، باوجود اینکه ارزی دریافت نکردهاند که بتوانند قیمت تمام شده را تعیین کنند، ما خواهش کردیم که کالا را توزیع کنند تا مشکلی در زمینه تأمین پیش نیاید.