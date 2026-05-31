به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در دیدار با مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل، استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی را کلیدواژه اصلی برای جهش صنعتی این استان دانست و تأکید کرد: دولت با هدف تقویت زنجیره تأمین بومی، آماده حمایت حداکثری از صنایع پیشگام در حوزه فناوری است.

در این نشست که با هدف بررسی راهکارهای عملیاتی برای ارتقای سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد استان برگزار شد، حسین افشین با تبیین نقش ابزارهای قانونی پیش‌بینی شده در «قانون جهش تولید دانش‌بنیان»، اظهار داشت: استفاده از ابزار اعتبار مالیاتی، بهترین فرصت برای صنایع استان اردبیل است تا ریسک تحقیق و توسعه را به حداقل برسانند. ما به صنایع بزرگ استان این پیام را می‌دهیم که اگر به جای پرداخت مستقیم مالیات، در پروژه‌های فناورانه و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کنند، دولت این هزینه‌ها را به عنوان اعتبار مالیاتی برای آن‌ها لحاظ می‌کند. در واقع، این سازوکار باعث می‌شود منابع مالی به جای خروج از استان، در داخل زیست‌بوم نوآوری همان منطقه چرخش کرده و زنجیره تأمین صنایع را از طریق دانش بومی، ارتقا داده و تثبیت کند.

استاندار اردبیل نیز در این جلسه ضمن استقبال از رویکرد معاونت علمی و تأکید بر لزوم هم‌افزایی صنایع محلی با شرکت‌های دانش‌بنیان برای رفع نیازهای فناورانه استان، از معاون علمی رییس جمهور برای سفر به اردبیل و بازدید میدانی از توانمندی‌های نخبگان و واحدهای صنعتی این استان دعوت به عمل آورد.

پیش‌بینی می‌شود با انجام این سفر در آینده نزدیک، ضمن احصای دقیق گلوگاه‌های صنعتی استان، بسته‌های حمایتی ویژه‌ای برای شتاب‌دهی به پروژه‌های دانش‌بنیان در حوزه‌هایی نظیر کشاورزی هوشمند، صنایع تبدیلی و گردشگری فناورانه در اردبیل تصویب و اجرایی شود. این تعاملات، گامی جدی در مسیر گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش‌بنیان است که می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار برای متخصصان بومی و جلوگیری از مهاجرت نخبگان از اردبیل باشد.