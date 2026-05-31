مشاور و بازرس ویژه وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت بازآرایی ساختارهای مدیریتی گفت: موفقیت پایدار، در گرو گذر از «توهّم دانایی» و تکیه بر مدیریت خلاقِ سناریومحور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مشاور و بازرس ویژه وزیر آموزش و پرورش در نشست هماندیشی با مدیران استان آذربایجانغربی، با تأکید بر ضرورت بازآرایی ساختارهای مدیریتی، «آموزش» را محور اصلی ارتقای بهرهوری و خروج از چالشهای ساختاری دانست و تصریح کرد: موفقیت پایدار، در گرو گذر از «توهّم دانایی» و تکیه بر مدیریت خلاقِ سناریومحور است.
«سعادت»، مشاور و بازرس ویژه وزیر آموزش و پرورش، در این نشست با تبیین نقشه راه مدیریتی در سه محور اخلاقمداری، عملکرد استانی و سیاستهای ابلاغی وزارتخانه، آذربایجانغربی را «سرِ ایران» و دارای ظرفیتهای راهبردی برای فتح قلههای پیشرفت دانست.
مشاور وزیر با استناد به سیره مدیریتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر فرزانه انقلاب در تبدیل تهدیدها به فرصتهای راهبردی، خاطرنشان کرد: گاه موفقیت، صرفاً در فتح قلهها معنا نمییابد، بلکه «هنر خروج از دره» و مدیریت بحران، عیار حقیقی مدیران را مشخص میکند. وی با تأکید بر اینکه «رسیدن به قله، دشوار، اما تثبیت در قله، دشوارتر است»، از مدیران استانی خواست تا با بهرهگیری از ظرفیتهای بالقوه، آذربایجانغربی را به الگوهای تراز اول کشور تبدیل کنند.
سعادت عامل اصلی ضعف در عملکرد ادارات را «کارنابلدی» خواند و «آموزش تخصصی» را رکن رکینِ مدیریت کارآمد دانست. وی تصریح کرد: «دشمنِ دانایی، جهلِ ساده نیست؛ بلکه توهّمِ دانایی است.» وی بر ضرورت نهادینهسازی آموزش در تمام سطوح سنی و سازمانی تأکید کرد و آن را الزامِ قطعی برای خروج از روزمرگی دانست.
بازرس ویژه وزیر با تفکیک میان دو تیپ مدیریتی، افزود: تفاوت جوهری در این است که مدیران «پایا» در مدار سکون و با اتکا به داشتههای پیشین حرکت میکنند، اما مدیران «پویا»، با نگاهی سناریومحور، خلاقانه و با کمترین منابع، بیشترین بهرهوری را خلق میکنند. وی ضمن تقدیر از پویاییِ مدیران آذربایجانغربی، بر ضرورت تدوین «سناریوهای چندگانه» برای هر برنامه تأکید کرد؛ رویکردی که در دوران دفاع مقدس نیز به عنوان استراتژی پیروزی شناخته میشد.
سعادت با اشاره به دغدغههای وزیر آموزش و پرورش در ابعاد ملی، اهداف خود را تقویت اصول اساسی و اصلاح نقاط ضعف برشمرد و سرفصلهای تأکید بر استانداردسازی فرآیند امتحانات و رفع کاملِ استرس و نگرانی دانشآموزان با پایبندیِ اکید به شیوهنامههای ابلاغی، بهرهمندی حداکثری از توانمندی بانوان در سطوح مدیریتی، همسو با سیاستهای کلان وزارتی و تأمین منابع آموزشی: نظارت بر فرآیند ثبت و توزیع دقیق کتب درسی را به عنوان سیاستهای ابلاغی مطرح کرد.
بازرس ویژه وزیر آموزش و پرورش با اشاره به آمارهای عملکردی استان در پارامترهای مختلف، ضمن تقدیر از همدلی و صمیمیت حاکم بر مدیریت آذربایجانغربی، این استان را «قاصدِ موفقیت» و نمادی از انسجام ملی خواند و تأکید کرد: در نظامِ آموزشی، ما «یک بدن واحد» برای اعتلای ایران هستیم و تمامی سیاستهای استانی باید در راستای تقویت این همافزاییِ ملی تدوین و اجرا شود.