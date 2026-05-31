به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در جلسه هماهنگی سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و گرامیداشت دهه امامت و ولایت شازند، فرماندار بر همکاری دستگاه‌های اجرایی برای فضاسازی محیطی برای برگزاری مراسم عید سعید غدیر خم و تبیین جایگاه ولایت و اندیشه‌های امام خمینی در برنامه‌ها تاکید کرد.

فرماندار ساوه از نهایی‌شدن اعمال مشوق‌های مالیاتی برای شهرک صنعتی شهید چمران خبر داد و گفت: این تصمیم پس از سال‌ها پیگیری، مسیر تازه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی این منطقه ترسیم می‌کند.

در نشست هماهنگی پیاده‌روی «حرم تا حرم» به مناسبت عید غدیر خم در خنداب مقرر شد این مراسم با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم صبح روز پنج‌شنبه از «آستان مقدس امام‌زاده مسعود (ع) شهر خنداب» تا «آستان مقدس امام‌زاده آمنه خاتون (س) روستای استوه» برگزار شود.