به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: از ابتدای امسال تاکنون، ماموران پلیس کلانتری ۱۴ رشت، ۲۸۸ خودرو و موتورسیکلت را به دلیل ایجاد مزاحمت، آلودگی صوتی و رفتار‌های پرخطر رانندگان و راکبان این وسایل نقلیه امسال در منطقه گلسار این شهر توقیف و به پارکینگ منتقل کردند.

این وسایل نقلیه به دلیل تخلفاتی از جمله مخدوش‌سازی پلاک، نصب اگزوز غیراستاندارد، استفاده از سامانه‌های صوتی غیرمجاز، پخش موسیقی با صدای بلند، بوق‌زنی‌های مکرر، مسابقات خیابانی و انجام حرکات نمایشی در ساعات پایانی شب توقیف شدند.

پلیس رشت با تأکید بر برخورد قاطع با هنجارشکنان و مخلان نظم عمومی، اعلام کرد: گشت‌های محسوس و نامحسوس پلیس به صورت مستمر و هدفمند برای تأمین امنیت و آرامش شهروندان ادامه خواهد داشت.