جوانی جمعیت، فقط یک شاخص جمعیتی نیست؛ ظرفیتی برای رونق تولید، افزایش بهره‌وری و تقویت اقتصاد کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ کارگاه تولید کابینت و کمد در شهرستان خرمدره با ایجاد اشتغال مستقیم برای ۴۰ نفر، به یکی از نمونه‌های موفق بهره‌گیری از ظرفیت جوانان در بخش تولید تبدیل شده است.

این مجموعه با تکیه بر نیروی کار جوان و باانگیزه، توانسته ضمن حفظ چرخه تولید، زمینه افزایش بهره‌وری و تقویت اقتصاد محلی را فراهم کند.

حضور جوانان در این کارگاه، علاوه بر ایجاد فرصت شغلی، به ارتقای کیفیت تولید و پویایی بیشتر در روند فعالیت مجموعه منجر شده است.

فعالیت این کارگاه نشان می‌دهد جوانی جمعیت، زمانی می‌تواند به یک فرصت واقعی برای کشور تبدیل شود که بستر حضور مؤثر جوانان در عرصه تولید و اشتغال فراهم باشد.

در این میان، حمایت از واحد‌های تولیدی فعال و اشتغال‌آفرین می‌تواند نقش مهمی در تقویت اقتصاد و امیدآفرینی در جامعه ایفا کند.