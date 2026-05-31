مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان گفت: در ۲ ماهه ابتدایی سال جاری ۵۸.۵ میلیون دلار کالا از استان گلستان صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، درویش علی حسن زاده در دومین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان گلستان گفت: در ۲ ماهه نخست امسال، علی رغم شرایط جنگی کشور ۱۲۸.۶ هزار تن کالا به ارزش ۵۸.۵ میلیون دلار از گمرکات استان گلستان به کشور‌های هدف صادر شده است.

وی افزود: پنیر، لوله آهنی، ید، خرما، سایر لبنیات، پسته، تخمه، سنگ و مفتول مسی از جمله اقلام صادراتی استان گلستان در این مدت بوده‌اند.

به گفته حسن زاده، کشور‌های ترکمنستان، قزاقستان، عراق، ازبکستان، پاکستان، افغانستان، ارمنستان و روسیه مهمترین اهداف صادراتی استان گلستان در این مدت بوده‌اند.

وی افزود: شرایط جنگ تحمیلی باعث شده تا به مرز‌های شمالی کشور توجه ویژه تری شود و این بهترین فرصت برای رونق تجارت خارجی استان گلستان می‌باشد و امیدواریم بتوانیم از این فرصت به خوبی بهره ببریم.