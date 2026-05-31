پیام‌رسان داخلی بله با هدف توانمندسازی مدیران کانال‌ها و رونق‌بخشیدن به اقتصاد دیجیتال، امکان درآمدزایی از طریق نمایش تبلیغات را برای کانال‌های پرمخاطب فراهم کرد.

بر اساس این طرح، درآمد حاصل از انتشار تبلیغات سیستمی در این کانال‌ها به‌طور مستقیم به حساب مالک کانال واریز می‌شود تا انگیزه‌ای مضاعف برای تولید محتوای باکیفیت در فضای مجازی ایجاد شود. به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، به نقل از روابط عمومی پیامرسان بله، قابلیت جدید کسب درآمد برای کانال‌هایی که بیش از ۵ هزار عضو دارند فعال شده است.

نکته حائز اهمیت در این خبر، وعده گسترش این قابلیت در آینده نزدیک است؛ طبق اعلام این پیام‌رسان، به‌زودی کانال‌های دارای هزار عضو نیز می‌توانند از این سیستم کسب درآمد بهره‌مند شوند.



مدیران کانال‌ها می‌توانند برای یادگیری جزئیات فنی و نحوه فعال‌سازی این ویژگی، به ویدئو‌های آموزشی منتشر شده در کانال رسمی بله (@info) مراجعه کنند. این اقدام بله را می‌توان گامی موثر در جهت رقابت با سکوهای بین‌المللی و حمایت از کسب‌وکار‌های بومی در شبکه‌های اجتماعی دانست.