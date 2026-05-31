پخش زنده
امروز: -
عضو هیئت مدیره انجمن سازههای فولادی ایران گفت: با تکیه بر دانش فنی بومی و تخصص مهندسان ایرانی در تولید سازههای فلزی در منطقه بدون رقیب هستیم.
احمد کرمیراد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما درباره ظرفیتهای تولید سازههای فولادی افزود: بعد از آسیبهای که از جنگ تحمیلی سوم در بخش تولید اتفاق افتاد، خوشبختانه ظرفیتهای تولید در سازههای فلزی با مدیریتهای بخش خصوصی و کارخانه داران همانند گذشته حفظ شد و اکنون نیز بعد از جنگ تحمیلی، تمام این کارخانههای که در دوران جنگ در صف اول بودند در بحث سازندگیها کمک میکنند.
وی گفت: بسیاری از پلهای آسیب دیده که بعد از جنگ احداث شدند و یا در حال احداث هستند و یا بسیاری از کارخانههای آسیب دیده، اکنون با کمک تولید کنندگان سازههای فولادی در دست بازسازی هستند و در کمترین زمان ممکن بخشهای آسیب دیده این سازههای فولادی ترمیم میشوند و به مدار تولید بر میگردند.
عضو هیئت مدیره انجمن سازههای فولادی ایران افزود: زنجیره تولید فولاد که از سنگ آهن شروع میشود تا به کالای نهایی و مرحله بهره برداری میرسد، مراحل مختلفی را طی میکند.
وی ادامه داد: بخشی از اسلب و شمشهای تولید شده به نورد فولادی تبدیل میشود که در خودروسازی و صنایع مختلف کاربرد دارد، بخشی نیز به مصرف کارخانههای تولید سازه فولادی میرسد که در اسکلت سازی، ساختمان سازی، سوله سازی، احداث پالایشگاه ها، نیروگاه ها، کارخانههای صنعتی، ساخت مخازن و تجهیزات استفاده میشود.
کرمی راد گفت: اکنون با هدفگذاریها و سرمایه گذاریهای صورت گرفته، ما با اختلاف بسیار زیاد در این بخش از زنجیره یعنی در بحث تولید سازههای فلزی در منطقه بدون رقیب هستیم.
وی افزود: امروز این دانش به همت و تلاش مهندسان، متخصصان و کارگران شریف ایرانی در کشور بومی و نهادینه شده است و با هیچ بمباران و حمله نظامی از بین نمیرود زیرا این موضوع به یک دانش تبدیل شده و این دانش را به هیچ عنوان نمیتوان با بمباران کردن از بین برد. شاید کارخانهای را بمباران کنند، اما نمیتوانند آن را از بین ببرند زیرا با دانش بومی، ما دوباره آن را میسازیم.
عضو هیئت مدیره انجمن سازههای فولادی ایران با بیان اینکه این دانش بومی امروز ما را به یک قطب فولادی تبدیل کرده است، گفت: همانطور که دهمین کشور تولید کننده فولاد دنیا هستیم، اما در تولید سازههای فلزی در منطقه نخستین کشور هستیم.
وی افزود: البته تولید کنندگان سازههای فولادی تاب آوری بسیار زیادی را در زنجیره تولید تحمل میکنند، زیرا در شرایط تحریمی مشکلات بسیاری در بحث صادرات وجود دارد، در حالی که در بحث صادرات میتوانیم بر اساس نیاز کشورهای منطقه ظرفیتهای خود را بالا ببریم.
کرمی راد ادامه داد: البته دراین زنجیره با مشکلاتی روبهرو هستیم که امیدواریم با کاهش تحریمها و تدابیری که صورت میگیرد روند تولید برای تولید کنندگان سازههای فلزی تسهیل شود تا بتوانیم از این مزیت اقتصادی بیشترین بهره را ببریم.
وی درباره تامین مواد اولیه مورد نیاز نیز گفت: در بحث تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع فلزی ناهماهنگیهایی وجود دارد که در داخل خانواده زنجیره فولاد در حال گفتوگو و برطرف کردن این مشکلات هستیم.
عضو هیئت مدیره انجمن سازههای فولادی ایران افزود: پیش از این نیز در این خصوص در اتاق ایران در گروههای کاری مختلف اعم از نوردکاران و فولادسازان صحبت کردیم تا مشکلات برطرف شود که به هرحال با توجه به شرایط جنگی میشود بهتر عمل کرد.
وی گفت: البته تولید کنندگان فولادی نیز خیلی در این خصوص تلاش کردند که مواد مورد نیاز بازار را تامین کنند، به هر حال اخلالی وجود دارد و بخشی از ظرفیت فولادی کشور بمباران شده و شرایط جنگی است.
کرمی راد افزود: اما با وجود اینکه بخشی از صنایع فولادی کشور به صورت بدخواهانه و بسیار مهندسی شده مورد حمله قرار گرفت و آسیب دید، اما سربازان صنعت تلاش کردند که کمبودها برطرف شود.
وی گفت: دشمنان بزرگترین فولادسازی سبز منطقه را بمباران کردند، اما خوشبختانه با مدیریت و تلاش شبانه روزی سربازان صنعت فولادسازی که در طول جنگ تحمیلی در جبهه صنعت جنگیدند، خوشبختانه ظرفیتها را طوری حفظ کردند که کشور از نظر تامین نیازهای عمومی دچار مشکل نشود.
عضو هیئت مدیره انجمن سازههای فولادی ایران افزود: به هر حال تورمی در کشور وجود دارد که انکار ناپذیراست و باید آن را تحمل، مدارا و اداره کنیم تا پیروزی نهایی به دست بیاید.
وی گفت: به هر حال اکنون دنیا ایران را به نوع دیگری شناخته است، ما ثابت کردیم در تولید فولاد ابرقدرتیم، به طور تصادفی با حملاتی که به فولادسازیهای صورت گرفت، مهر تاییدی بود مبنی بر اینکه ایران ابرقدرت است.
کرمی راد افزود: ما امروز ثابت کردیم نه فقط در بحث موشکی و عرصه دفاعی، بلکه در بحث فولاد سازی نیز ابرقدرتیم و این ابرقدرتی با بمباران از بین نخواهد رفت، به خاطر اینکه این دانش وارد دانشگاه ها، سیستم مهندسی و کارگری ما شده و بومی شده است و به هیچ عنوان با بمباران از بین نخواهد رفت.
عضو هیئت مدیره انجمن سازههای فولادی ایران گفت: چه بسا با غرور ملی که خدشه دار شده ما ادامه راه را با سرعت و با انرژی بیشتری پیش خواهیم رفت و ان شاالله قلههای بیشتری را هم در تولید سازههای فلزی هم در فولادسازی فتح میکنیم و شاخصهای زیر مجموعه فولادی توسعه بیشتری خواهد داشت.
وی افزود: با این روند و بازگشت واحدهای آسیب دیده به مدار تولید مطمئنا ما کمتر از یک سال بیشتر از حدنصابهای قبلی، فولاد تولید خواهیم کرد.