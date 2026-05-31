به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدمحمد موسوی ، شهرداری منطقه ۴ تهران امروز از آغاز احداث ۲۴۰ واحد آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم واقع در خیابان جاجرودی این منطقه خبر داد و گفت: در کل منطقه ۴ بیش از ۱۰ هزار واحد مسکونی آسیب دید که از این تعداد ۷۸۵۰ واحد تعمیر و تحویل ساکنان شده است. ۵۵۰ واحد هم مشمول تخریب و نوسازی است که برخی واحد‌ها را خود مالکین تقاضای تخریب داشتند و از این تعداد امروز ساخت ۲۴۰ واحد کلنگ خورد و در بازه زمانی حداکثر دوساله تحویل خواهد شد.

علیرضا زاکانی ، شهردار تهران هم امروز در حاشیه مراسم آغاز احداث ۲۴۰ واحد آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم در خیابان جاجرودی با اعلام اینکه از حدود ۶ هزار نفر ساکن در هتل‌ها، ۴۰ درصد به خانه‌هایشان برگشته‌اند، گفت: پرونده بازسازی ۵۱ هزار واحد آسیب دیده در جنگ را تا تیرماه می‌بندیم.