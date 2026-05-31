به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طارم گفت: ورود دام‌های سبک و سنگین به ۷۰ هزار هکتار از ییلاقات شهرستان طارم تا ۱۵ خردادماه جاری ممنوع است.

رضا احمدی با اشاره به اهمیت توجه به ممنوعیت چرای زودهنگام دام در مراتع، افزود: با برنامه ریزی‌های انجام شده ورود ۱۳۵ هزار راس دام سبک و سنگین به ییلاقات طارم از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریورماه امسال مجاز خواهد بود.

وی گفت : دام‌هایی که زودتر از موعد وارد مراتع این شهرستان شده بودند با پایش شبانه‌روزی در عرصه‌های ملی از سوی یگان حفاظت طارم از این ییلاقات اخراج شدند.

احمدی افزود : ورود زودهنگام دام‌ها به ییلاقات قبل از مهلت تعیین شده موجب گرفتن فرصت زایش گیاهان مرغوب علوفه‌ای و گاه انقراض و از بین رفتن این گیاهان و آسیب جدی به محیط زیست می‌شود و این درحالی است که چرای دام در زمان مقرر موجب حفظ منابع آب و خاک، تقویت پوشش گیاهی و جلوگیری از تخریب سرزمین می‌شود.

وی تاکید کرد: وارد کردن دام‌ها به مراتع قبل از موعد تعیین شده از سوی دامداران تخلف محسوب و با متخلفان به طور قانونی برخورد می‌شود بر همین اساس ورود دام به ییلاقات طارم نیز قبل از پانزدهم خردادماه ممنوع است.

رییس اداره منابع طبیعی شهرستان طارم ادامه داد : یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان طارم در ۱۴۱ هزار هکتار از مراتع گشت زنی و در صورت مشاهده با موارد با متخلفان برخورد می‌کند.

احمدی گفت : از نیمه خردادماه جاری تا ۱۵ شهریور امسال بیش از ۱۳۵ هزار راس دام سبک و سنگین وارد ۷۰ هزار هکتار از مراتع شهرستان طارم خواهند شد.

وی گفت: ییلاقات متعلق به دامداران است و باید با حضور به موقع دام‌ها در این عرصه‌ها در نگهداری آن کوشا باشند و در صورت عدم توجه به این امر مهم جریمه خواهند شد.

احمدی افزود: از اول امسال تا کنون یک هزار و ۵۰۰ راس دام سبک و سنگین از مراتع ییلاقی شهرستان طارم به دلیل حضور زودهنگام اخراج شدند و علیه متخلفات پرونده تخلف ماده ۴۴ تنظیم و جهت رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شد.

شهرستان طارم ۱۴۷ هزار هکتار مرتع دارد که حفاظت از آن وظیفه همگانی است تا تولیدات دامی در این شهرستان روند رو به رشدی داشته باشد.