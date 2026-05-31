به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با حضور اعضای کارگروه کاهش آلودگی تسریع انتقال آند سازی شرکت ایرالکو بررسی شد.

اعضای کارگروه کاهش آلودگی هوای اراک ضمن بازدید از پروژه احداث کارخانه کربن صنعت راهکار‌های تسریع احداث و انتقال آندسازی را بررسی کردند.

قدرت اله ابک معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی به خبرگزاری صداوسیما گفت: این طرح در زمینه زیرساختی و عمرانی پیشرفت ۹۷ درصدی دارد و مواردی نظیر خط انتقال گاز، برق و گشایش اعتبار ارزی برای واردات ماشین آلاتی که در کشور قابل ساخت نیست هم از جمله نیاز‌های این طرح برای رسیدن به بهره برداری است که در این خصوص در تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

غفاری مدیرعامل کربن صنعت هم از سرمایه گذاری ۱۱۶ میلیون دلاری خبر داد و گفت: با بهره برداری از این طرح و تولید سالانه ۱۳۰ هزار تن آند از خروج ۱۱۰ میلیون دلار ارز جلوگیری خواهد شد.