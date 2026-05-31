استاندار قزوین با تأکید بر نقش کلیدی روابط عمومی‌ها در ایجاد امید و روایت درست واقعیت‌ها، از عدم حضور برخی مدیران در این مراسم انتقاد کرد و جایگاه ارتباط با مردم را فراتر از تشریفات اداری دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری در آیین گرامیداشت هفته روابط عمومی، روابط عمومی‌ها را روایتگران صادق در دوران سختی‌ها خواند و گفت: در مقطعی که دشمنان برای زمین زدن جمهوری اسلامی تلاش کردند، روابط عمومی‌ها روایتگران خوبی برای مردم بودند.

وی با اشاره به غنای تاریخی و فرهنگی ایران افزود: سرمایه اصلی ما هویت تمدنی ماست و روابط عمومی‌ها باید مسیر روایتگری واقعیت‌ها را با قدرت و امیدآفرینی ادامه دهند.

استاندار همچنین از مدیران استان خواست تا تکریم افکار عمومی و ارتباط با مردم را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

نوذری ادامه داد: روابط عمومی امروز فقط یک مجموعه نیست؛ یک علم، فن و هنر است و در واقع بخشی از کار مدیریتی محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین مسئله دولت در شرایط کنونی «اعتماد» و «سرمایه اجتماعی» است، تصریح کرد: همه برنامه‌ها برای مردم طراحی می‌شود و این حلقه ارتباطی روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها هستند که می‌توانند پیام، خدمات و اقدامات را درست، دقیق و به‌موقع به جامعه منتقل کنند.

استاندار خاطرنشان کرد: تقویت ارتباط با افکار عمومی، شنیدن مطالبات مردم و روایت صحیح واقعیت‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش سرمایه اجتماعی دارد و باید با نگاه حرفه‌ای و مسئولانه دنبال شود.