دادستان مرکز استان خوزستان در نشست کمیته قضایی مبارزه با قاچاق سوخت، بر تشدید نظارت‌ها، اصلاح فرآیند‌ها و برخورد قضایی با ترک فعل دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

ترک فعل در مقابله با قاچاق سوخت، پیگرد قضایی دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان در جلسه کمیته قضایی مبارزه با قاچاق سوخت اظهار داشت: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی باید توجه ویژه‌ای به موضوع قاچاق سوخت داشته باشد.

وی افزود: مبارزه با قاچاق سوخت باید هوشمندانه و بازدارنده باشد و برای جلوگیری از قاچاق سوخت سازمان‌یافته، دستگاه‌های مربوطه باید به وظایف و تکالیف خود عمل کنند.

خلفیان تصریح کرد: در صورت تخلف یا قصور، موضوع ترک فعل مطرح و پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل خواهد شد.

دادستان مرکز استان‌خوزستان با تأکید بر ضرورت تشدید نظارت‌ها بیان داشت: باید نظارت‌های دقیقی بر بارنامه‌های سوختِ کامیون‌های سوخت‌رسان صورت گیرد.

خلفیان جلب رضایتمندی مردم را از اولویت‌ها دانست و افزود: همواره باید در مسیر افزایش رضایت عمومی تلاش کنیم و اقدامات و راهکارهای لازم برای پیشگیری از قاچاق سوخت اجرایی شود.

این مقام قضایی ادامه داد: برخی ضعف‌های دستگاه‌ها نباید در انجام وظایف و تکالیف ما خللی ایجاد کند و اصلاح فرآیندها می‌تواند در کاهش قاچاق سوخت اثرگذار باشد.

وی در ادامه بر تشکیل گشت‌های بازرسی مشترک برای پیشگیری از تخلفات سوخت تأکید کرد و گفت: ضابطین قضایی نیز در کشف و ضبط سوخت قاچاق و مقابله با آن، اقدامات سخت‌گیرانه داشته باشد.