



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس بیمارستان قائم شهرستان فیروزآباد گفت: جوان ۱۹ ساله به نام «صالح هاشم‌پور» در پی سانحه تصادف با کاهش شدید سطح هوشیاری برای انجام اقدامات درمانی از بیمارستان امام محمد باقر (ع) شهر قیر به بیمارستان حضرت قائم (عج) شهرستان فیروزآباد منتقل شد و با توجه به خونریزی شدید مغزی بلافاصله تحت عمل جراحی قرار گرفت، اما با وجود تلاش مستمر کادر درمان، به دلیل شدت آسیب مغری، مرگ مغزی این جوان از سوی پزشکان اعلام شد.

دکتر گرشاسب کاوسی اضافه کرد: در پی اعلام مرگ مغزی و پس از کسب رضایت خانواده بیمار، این جوان ۱۹ ساله برای اهدای عضو به بیمارستان پیوند اعضای بوعلی سینا شیراز منتقل و پیوند اعضای وی به چند بیمار نیازمند، حیات دوباره بخشید.