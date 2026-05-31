مراسم بزرگداشت فرماندهان شهید جنگ تحمیلی سوم، سپهبد پاسدار شهید محمد پاکپور، سرلشکر پاسدار شهید غلامرضا سلیمانی و دریابان پاسدار شهید علیرضا تنگسیری در مسجد جامع بندرعباس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون انتظامی و امنیتی وزیر کشور در این مراسم گفت: سرداران شهید با ارادهای محکم در تنگه هرمز و خلیج فارس حماسه آفریدند.
سردار اکبر پورجمشیدیان افزود: جوانان این مرز بوم با مطالعه زندگی سرداران شهید باید درس ایثار و شهادت بیاموزند.
شرکت کنندگان در این مراسم بار دیگر با آرمانهای شهدا عهد و پیمان بستند.
سرهنگ پاسدار حسن صنعتکاران افزود: اقتدار و اشراف اطلاعاتی آنان بر هوا، زمین و دریا، دشمن آمریکایی صهیونی را غافلگیر کرد.
وی گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد و نام رهبر شهید، سرداران شهید و شهدای جنگ تحمیلی سوم از اهداف برگزاری این مراسم بود.
