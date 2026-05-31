قائم‌مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) از تحویل ۲۰ هزار واحد مسکن مددجویی در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر ۲۲ هزار واحد دیگر نیز با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی در دست ساخت و تکمیل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ Rائم‌مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) با اشاره به برنامه‌های این نهاد در حوزه تأمین مسکن مددجویان، از تحویل ۲۰ هزار واحد مسکونی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: ۲۲ هزار واحد دیگر نیز با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی در حال تکمیل است.

جعفر صباغیان در آیین افتتاح مسکن مددجویان در شهرستان آستانه اشرفیه با اشاره به نقش مسکن در توانمندسازی خانوارهای تحت حمایت، افزود: کمیته امداد با همکاری دولت، مجلس، خیران و نهادهای همکار، تأمین مسکن محرومان را به عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای توانمندسازی دنبال می‌کند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ احداث ۴۲ هزار واحد مسکن مددجویی در کشور برنامه‌ریزی شده که تاکنون ۲۰ هزار واحد آن به بهره‌برداری رسیده و ۲۲ هزار واحد دیگر در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.

قائم‌مقام کمیته امداد با بیان اینکه اجرای طرح‌های مسکن با مشارکت نهادهایی همچون بنیاد مسکن، بسیج سازندگی، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و بنیاد مستضعفان انجام می‌شود، گفت: استفاده از ظرفیت تفاهم‌نامه‌های مشترک، اعتبارات دولتی و کمک‌های خیران نقش مهمی در پیشبرد این پروژه‌ها داشته است.

صباغیان همچنین به اقدامات انجام‌شده در استان گیلان اشاره کرد و گفت: در سال جاری ساخت ۵۴۷ واحد مسکونی مددجویی در این استان با اعتباری بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است. همچنین از ابتدای سال تاکنون ۵۲ واحد مسکونی با ارزشی بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان تکمیل و تحویل شده و ۶۵۹ واحد دیگر نیز با پیشرفت فیزیکی ۴۷.۵ درصد در حال ساخت است.

وی با تقدیر از همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و خیران، افزود: کمیته امداد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، برنامه توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی مددجویان را با جدیت دنبال می‌کند.