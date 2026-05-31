به گزاش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، میرجلیلی با اشاره به افتتاح نیروگاه‌های خورشیدی در استان یزد، گفت: تاکنون ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی افتتاح شده در استان یزد، به ۴۰۶ مگاوات در سطح توزیع ۱۶۸ مگاوات رسیده است.

وی افزود: در میز خورشیدی استان یزد با همکاری معاونت اقتصادی استانداری و دستگاه‌های متولی اراضی مناسب بررسی و به سرمایه گذاران برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی معرفی می‌شود.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق استان یزد گفت: برای احداث نیروگاه‌ها خورشیدی درحال حاضر فقط به شهروندان برای احداث نیروگاه‌های پشت بامی تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۴ درصد و بازپرداخت ۵ ساله پرداخت می‌شود.

میرجلیلی در ادامه با اشاره به کم هزینه بودن و قابل بهره برداری سریع بودن، افزود: متقاضیان دریافت تهسیلات می‌توانند از طریق سکو‌ها و بانک ملت برای ثبت نام اقدام کنند. وی به مزایای نیروگاه‌های خورشیدی هم اشاره کرد و افزود: نیروگاه‌های خورشیدی موثر‌ترین راهکار برای عبور از اوج بار خصوصا در روز‌های گرم وناتراز تابستان هستند، این نیروگاه‌ها هم از ناترازی‌ها کاسته و هم موجب کاهش مصرف سوخت نیروگاه‌های کشور می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اکنون ۱۵ درصد ظرفیت نیروگاه‌های کشور نیروگاه خورشیدی است، افزود: در تلاش هستیم این ظرفیت را به ۳۰ درصد برسانیم که البته باید صنایع تا سال ۱۴۰۷ در حدود ۱۵ درصد و در ادارات تا ۲۰ درصد از نیروگاه خورشیدی بهره ببرند.