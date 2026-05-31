مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق استان یزد: نیروگاههای خورشیدی موثرترین راهکار برای عبور از اوج بار خصوصا در روزهای گرم وناتراز تابستان هستند.
به گزاش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، میرجلیلی با اشاره به افتتاح نیروگاههای خورشیدی در استان یزد، گفت: تاکنون ظرفیت نیروگاههای خورشیدی افتتاح شده در استان یزد، به ۴۰۶ مگاوات در سطح توزیع ۱۶۸ مگاوات رسیده است.
وی افزود: در میز خورشیدی استان یزد با همکاری معاونت اقتصادی استانداری و دستگاههای متولی اراضی مناسب بررسی و به سرمایه گذاران برای احداث نیروگاههای خورشیدی معرفی میشود.
مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق استان یزد گفت: برای احداث نیروگاهها خورشیدی درحال حاضر فقط به شهروندان برای احداث نیروگاههای پشت بامی تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۴ درصد و بازپرداخت ۵ ساله پرداخت میشود.
میرجلیلی در ادامه با اشاره به کم هزینه بودن و قابل بهره برداری سریع بودن، افزود: متقاضیان دریافت تهسیلات میتوانند از طریق سکوها و بانک ملت برای ثبت نام اقدام کنند. وی به مزایای نیروگاههای خورشیدی هم اشاره کرد و افزود: نیروگاههای خورشیدی موثرترین راهکار برای عبور از اوج بار خصوصا در روزهای گرم وناتراز تابستان هستند، این نیروگاهها هم از ناترازیها کاسته و هم موجب کاهش مصرف سوخت نیروگاههای کشور میشود.
وی با اشاره به اینکه اکنون ۱۵ درصد ظرفیت نیروگاههای کشور نیروگاه خورشیدی است، افزود: در تلاش هستیم این ظرفیت را به ۳۰ درصد برسانیم که البته باید صنایع تا سال ۱۴۰۷ در حدود ۱۵ درصد و در ادارات تا ۲۰ درصد از نیروگاه خورشیدی بهره ببرند.