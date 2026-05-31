سخنگوی سازمان آتش نشانی: سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه خودرو حامل تجهیزات تنفسی برای مهار آتش سوزی بزرگراه ستاری به محل اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی گفت: امروز حوالی ساعت ۱۶:۳۰، گزارش آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی دو طبقه واقع در بزرگراه ستاری (مسیر شمال به جنوب)، خیابان جهاد اکبر به مرکز اعلام شد.

وی افزود : پس از دریافت گزارش، سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه خودرو‌های مجهز به تجهیزات تنفسی و تانکر آب جهت مهار حادثه به محل اعزام شدند.

ملکی با اشاره به اینکه بررسی‌های اولیه نشان داد که آتش‌سوزی از طبقه همکف ساختمان آغاز شده است تصریح کرد: این طبقه که در اصل کاربری پارکینگ داشت، به دلیل نگهداری مقداری لوازم قابل اشتعال از جمله لاستیک، روغن و وسایل متفرقه، به انباری تبدیل شده بود که همین موضوع باعث بروز اشتعال شدید شد.

به گفته ملکی: در دقایق اولیه، خروج دود سیاه و غلیظ از ساختمان که از فواصل دور نیز قابل رویت بود، خطر گسترش آتش به طبقات مسکونی و ساختمان‌های همجوار را به شدت افزایش داده بود.

وی ادامه داد: با این حال، تیم‌های عملیاتی با اتخاذ تدابیر فنی و عملیاتی مناسب، توانستند بسیار سریع آتش را تحت کنترل درآورده و از بروز خسارات گسترده‌تر جلوگیری کنند.

سخنگوی آتش نشانی گفت: به دلیل تخلیه به‌موقع ساکنان در دقایق نخست حادثه، هیچ مورد تلفات جانی، مصدومیت یا محبوس‌شدگی گزارش نشده است.

وی افزود: پس از اتمام عملیات مهار آتش، اقدامات لازم جهت ایمن‌سازی محل و تخلیه دود انجام شد و ساختمان پس از اطمینان کامل از سلامت سازه، به مالکان تحویل شد.