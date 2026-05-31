سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از کمتوجهی به بخش معدن، گفت: حدود ۹۰ درصد ذخایر مس کشور هنوز استخراج نشده است.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمد رستمی با تاکید بر اهمیت توجه به حوزه معادن به عنوان یکی از مهمترین مولفههای توسعه اقتصادی کشور، گفت: معدن یک موهبت الهی برای کشور است و بهرهمندی از این ظرفیت مهم میتواند نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بی تردید با فعال سازی معادن میتوانیم بخش اعظمی از منابع مورد نیاز برای احیای واحدهای آسیب دیده صنعتی و تولیدی را تامین کنیم ضمن اینکه زمینه اشتغالزایی تعداد زیادی از افراد را در کشور فراهم خواهد کرد.
وی تاکید کرد: ما باید با سرمایه گذاری گسترده در حوزه استخراج معادن به نحو احسن از این ظرفیت مهم خدادادی بهرهمند شویم.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: لازم است مسئولان مربوطه توجه بیشتری به فعالسازی معادن داشته باشند چراکه تاکنون این مهم مورد غفلت قرار گرفته است کمااینکه از معدن سرچشمه در طول ۵۰ سال گذشته کمتر از ۱۰ درصد استخراج شده است که نشان میدهد حدود ۹۰ درصد از ذخایر مس کشور هنوز استخراج نشده است و این در حالی است که بسیاری از صنایع دنیا نیازمند مس هستند و اگر بتوانیم از معادن آن با حجم بیشتری استخراج کنیم قطعا ارز حاصل از این بخش کمک بزرگی به رشد اقتصادی کشور خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: دولت باید ساز و کاری جهت فعال سازی معادن کشور طراحی کند تا بتوانیم بیشترین میزان استخراج را داشته باشیم ضمن اینکه بر روند فعالیتها در این حوزه به طور جدی نظارت شود.