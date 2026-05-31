استاندار تهران تاکید کرد: توسعه انرژی پاک از اولویتهای جدی دولت است و همه دستگاههای اجرایی استان موظف هستند با هماهنگی، انسجام و پرهیز از بروکراسیهای فرسایشی، مسیر سرمایهگذاری در این بخش را تسهیل کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،، محمدصادق معتمدیان در جلسه کمیته انرژی استان با قدردانی از پیگیریهای انجامشده در حوزه انرژی، اظهار داشت: در شرایطی که کشور با تحریم، جنگ اقتصادی و فشارهای چندلایه مواجه است، استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران دارای شرایط مناسب در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر یک ضرورت راهبردی است.
وی با انتقاد از طولانیشدن فرآیند صدور مجوزها و تأمین زمین برای اجرای طرحهای انرژی خورشیدی افزود: نباید سرمایهگذار ماهها میان دستگاهها معطل بماند؛ امروز مسئله اصلی، نبود برنامه نیست، بلکه کندی برخی فرآیندهای اداری و ضعف هماهنگی میان بخشهاست.
استاندار تهران تأکید کرد: سیاست دولت در این حوزه روشن است و همه دستگاهها باید با تشکیل یک تیم منسجم و هماهنگ، مشکلات سرمایهگذاران را در کوتاهترین زمان ممکن تعیینتکلیف کنند.
معتمدیان با اشاره به اهمیت تأمین پایدار انرژی در استان تهران تصریح کرد: استان تهران بهدلیل جمعیت، تمرکز خدمات و نقش ملی خود، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمهای سریع، عملیاتی و نتیجهمحور در حوزه انرژی است.
وی خاطرنشان کرد: جلسات کمیته انرژی باید خروجی مشخص داشته باشد و تمرکز اصلی آن بر حل سه مسئله کلیدی برق، زمین و مجوز باشد تا طرحهایی که قابلیت اجرا دارند، هرچه سریعتر وارد مرحله عملیاتی شوند.