معاون حل اختلاف خوزستان با اشاره به آثار ارزشمند فرهنگ صلح و گذشت در کاهش آسیب‌های اجتماعی، از آزادی یک زندانی محکوم مالی در اهواز در راستای اجرای پویش «به عشق رهبر شهیدم می‌بخشم»، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام عبدالحمید امانت‌بهبهانی ، گفت: در ادامه اجرای پویش‌های مردمی و معنوی مبتنی بر ترویج فرهنگ عفو، ایثار و اصلاح ذات‌البین، پرونده یکی از زندانیان محکوم مالی که به دلیل عجز در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برد، از سوی اجرای احکام دادگستری جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شد.

وی با بیان اینکه این پرونده با اهتمام ویژه اعضا و صلح‌یاران مجتمع شماره ۵ شورای حل اختلاف اهواز در دستور کار قرار گرفت، افزود: با برگزاری جلسات متعدد سازشی، انجام رایزنی‌های مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اخلاقی و اجتماعی، زمینه جلب رضایت شاکی و آزادی این زندانی فراهم شد تا وی پس از تحمل دوران محکومیت به کانون خانواده بازگردد.

حجت الاسلام امانت بهبهانی تصریح کرد: خانواده شاکی در اقدامی مبتنی بر آموزه‌های دینی، اخلاق اسلامی، با بخشش قابل توجهی از حقوق مالی خود، موجبات آزادی این زندانی را فراهم کردند؛ اقدامی که بی‌تردید از مصادیق برجسته احیای سنت حسنه صلح و سازش در جامعه اسلامی است.

معاون حل اختلاف استان خوزستان بیان داشت: توسعه فرهنگ صلح و سازش، افزون بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحکیم بنیان خانواده، کاهش تنش‌های اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی در جامعه دارد.