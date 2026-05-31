



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،ابراهیم عباسی اظهار کرد: مرکز آموزش‌های تخصصی فرهنگی، هنری و مهارتی «مهراد» دانشگاه شیراز، در چهارمین گام از فعالیت خود، ثبت‌نام در ۱۷ عنوان دوره مهارت‌محور را آغاز کرد.

وی افزود: این دوره‌ها که به‌صورت کاملاً مجازی برگزار می‌شوند، حوزه‌های متنوعی از جمله طراحی، تدوین فیلم، نرم‌افزار‌های کاربردی و برنامه‌نویسی را پوشش می‌دهند و در پایان، گواهینامه رسمی دانشگاه شیراز را به شرکت‌کنندگان اعطا می‌کنند.

معاون فرهنگی ـ اجتماعی دانشگاه شیراز با اشاره به فلسفه شکل‌گیری این مرکز ابراز کرد: «مهراد» با هدف تبدیل آموزش‌های نظری به تجربه‌های عملی و پروژه‌محور ایجاد شده است تا پاسخی به نیاز‌های واقعی جامعه دانشگاهی و جویندگان مهارت باشد.

وی به پیشینه موفق این مرکز اشاره کرد و گفت: در نخستین دوره فعالیت مهراد، ۲۷ عنوان کلاس با حضور حدود ۵۰۰ هنرآموز برگزار شد که نشان‌دهنده استقبال جدی مخاطبان از آموزش‌های مهارتی بود. در دوره‌های بعدی نیز با وجود چالش‌های مختلف محیطی و بین‌المللی، مدیریت دقیق مانع از توقف قطار آموزش شد و این مرکز نشان داد که یک ساختار پویا و متعهد به نتیجه است.

عباسی در ادامه با تبیین نوآوری‌های آموزشی در این مرکز اضافه کرد: برای ارتقای کیفیت یادگیری، فیلم‌های آموزشی دوره‌ها در فضای ابری بارگذاری شده است تا دانش‌پژوهان بتوانند به‌صورت مستمر به مرور و تمرین بپردازند، این رویکرد ترکیبی، گامی مهم در حرفه‌ای‌سازی زیست‌بوم آموزشی دانشگاه شیراز محسوب می‌شود.

معاون فرهنگی دانشگاه شیراز، درباره جزئیات دوره چهارم بیان کرد: این دوره با تمرکز ویژه بر حوزه‌های طراحی، تدوین فیلم، نرم‌افزار‌های پایه و برنامه‌نویسی موقعیتی طراحی شده است. برگزاری مجازی این کلاس‌ها فرصتی برابر برای علاقه‌مندان در سراسر کشور فراهم می‌کند تا بدون محدودیت مکانی، مهارت‌هایی را بیاموزند که زمینه‌ساز ایجاد اشتغال‌های کوچک و فریلنسری است.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در این دوره‌ها می‌توانند به سامانه این مرکز به‌نشانی mehrad.shirazu.ac.ir مراجعه کنند.